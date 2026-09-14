Осенняя грибная запеканка для обеда: рецепт очень вкусного блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
12
Рецепт запеканки
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Осень – идеальный период для приготовления вкусных, ароматных блюд из грибов. Это могут быть супы, пироги, запеканки.

Вкусная грибная запеканка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сытной картофельной запеканки с грибной начинкой. 

Ингредиенты: 

  • отварной картофель 10-15 шт. среднего размера
  • куриное филе 200 г
  • грибы (лисички/шампиньоны/белые грибы) 300 г
  • сливочное масло 40 г
  • лук 1 шт.
  • твердый сыр 150 г
  • ароматные травы тимьян

Заливка:

  • яйца 2 шт.
  • сливки 33% или сметана 200 мл
  • специи

Способ приготовления: 

1. Отварной и очищенный картофель перекладываем в форму, застеленную пергаментом. (Из молодого картофеля можно готовить и не очищая). 

Картофель для основы

2. Придавливаем кастрюлей или тарелкой, чтобы сформировать дно запеканки. 

Готовая основа

3. Филе обжариваем до золотистого цвета на сливочном масле. Солим и перчим по вкусу. Сверху на запеканку выкладываем обжаренное филе и грибы. Заливаем смесью из сливок, взбитых с яйцами и специями. Лук измельчаем и выкладываем поверх запеканки вместе с тертым сыром, для аромата добавляем пару веточек тимьяна. Отправляем запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 35-45 минут.

Сколько готовить запеканку

Приятного аппетита!

Готовая запеканка

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыгрибырецепт
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты