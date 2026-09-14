Осенняя грибная запеканка для обеда: рецепт очень вкусного блюда для всей семьи

Осень – идеальный период для приготовления вкусных, ароматных блюд из грибов. Это могут быть супы, пироги, запеканки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сытной картофельной запеканки с грибной начинкой.

Ингредиенты:

отварной картофель 10-15 шт. среднего размера

куриное филе 200 г

грибы (лисички/шампиньоны/белые грибы) 300 г

сливочное масло 40 г

лук 1 шт.

твердый сыр 150 г

ароматные травы тимьян

Заливка:

яйца 2 шт.

сливки 33% или сметана 200 мл

специи

Способ приготовления:

1. Отварной и очищенный картофель перекладываем в форму, застеленную пергаментом. (Из молодого картофеля можно готовить и не очищая).

2. Придавливаем кастрюлей или тарелкой, чтобы сформировать дно запеканки.

3. Филе обжариваем до золотистого цвета на сливочном масле. Солим и перчим по вкусу. Сверху на запеканку выкладываем обжаренное филе и грибы. Заливаем смесью из сливок, взбитых с яйцами и специями. Лук измельчаем и выкладываем поверх запеканки вместе с тертым сыром, для аромата добавляем пару веточек тимьяна. Отправляем запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 35-45 минут.

Приятного аппетита!

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