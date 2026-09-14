Осенняя грибная запеканка для обеда: рецепт очень вкусного блюда для всей семьи
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Осень – идеальный период для приготовления вкусных, ароматных блюд из грибов. Это могут быть супы, пироги, запеканки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сытной картофельной запеканки с грибной начинкой.
Ингредиенты:
- отварной картофель 10-15 шт. среднего размера
- куриное филе 200 г
- грибы (лисички/шампиньоны/белые грибы) 300 г
- сливочное масло 40 г
- лук 1 шт.
- твердый сыр 150 г
- ароматные травы тимьян
Заливка:
- яйца 2 шт.
- сливки 33% или сметана 200 мл
- специи
Способ приготовления:
1. Отварной и очищенный картофель перекладываем в форму, застеленную пергаментом. (Из молодого картофеля можно готовить и не очищая).
2. Придавливаем кастрюлей или тарелкой, чтобы сформировать дно запеканки.
3. Филе обжариваем до золотистого цвета на сливочном масле. Солим и перчим по вкусу. Сверху на запеканку выкладываем обжаренное филе и грибы. Заливаем смесью из сливок, взбитых с яйцами и специями. Лук измельчаем и выкладываем поверх запеканки вместе с тертым сыром, для аромата добавляем пару веточек тимьяна. Отправляем запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 35-45 минут.
Приятного аппетита!
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