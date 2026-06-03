В сезон свежей клубники особенно хочется легких десертов, не требующих сложного приготовления. Клубничная панакота – именно тот вариант, который сочетает нежный сливочный вкус и освежающую ягодную нотку. Десерт выглядит эффектно, но готовится из доступных ингредиентов. Такая панакота станет отличным завершением семейного ужина или украшением праздничного стола.

Идея приготовления нежной клубничной панакоты опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

сливки – 500 мл.

сахар – 3 ст.л.

желатин – 2,5 ч.л.

вода – 50 мл.

клубника – по вкусу

клубничное желе – 1 упаковка

вода – 350 мл.

Способ приготовления:

1. Сначала залейте желатин водой и оставьте на несколько минут для набухания.

2. В сотейник влейте сливки, добавьте сахар и поставьте на небольшой огонь. Нагревайте смесь почти до кипения, постоянно помешивая, но не допускайте закипания.

3. Добавьте набухший желатин к горячим сливкам и тщательно перемешайте до полного растворения. Оставьте массу немного остыть.

4. Разлейте сливочную основу в стаканы или креманки и поставьте в холодильник до полного застывания.

5. Отдельно приготовьте клубничное желе в соответствии с инструкцией на упаковке. После приготовления дайте ему остыть до комнатной температуры.

6. Когда сливочный слой хорошо застынет, выложите сверху кусочки свежей клубники.

7. Залейте ягоды охлажденным клубничным желе и снова поставьте десерт в холодильник до полного застывания верхнего слоя.

8. Готовую клубничную панакоту подавайте охлажденной. Благодаря сочетанию нежных сливок, свежих ягод и легкого желе десерт получается особенно освежающим и идеально подходит для жарких летних дней. Это простой рецепт, который легко повторить дома даже без большого кулинарного опыта.

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