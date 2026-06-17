В жаркие летние дни особенно хочется лёгких и свежих блюд, которые не требуют длительного приготовления. Салат с авокадо и огурцом станет отличным вариантом для обеда, ужина или быстрого перекуса. Сочетание хрустящих овощей, нежного авокадо и ароматной зелени делает это блюдо очень удачным для сезонного меню. Особый вкус салату придает простая заправка на основе оливкового масла и сока лайма.

Идея приготовления вкусного салата с авокадо и огурцом опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Ингредиенты:

огурцы – 6 небольших шт.

авокадо – 1 шт.

зеленый лук – 4 стебля

петрушка – небольшой пучок

оливковое масло – 3 ст.л.

горчица в зернах – 2 ч.л.

сок лайма – 2 ст.л.

пластинки сушеных томатов с базиликом – 2 ч.л.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Огурцы хорошо вымойте и нарежьте тонкими кружочками.

2. Авокадо очистите от кожуры и косточки, после чего нарежьте небольшими кубиками.

3. Мелко нарежьте ножом зеленый лук и петрушку.

4. Для заправки смешайте в отдельной посуде оливковое масло, сок лайма, зернистую горчицу, соль и хлопья сушеных томатов с базиликом.

5. Переложите все подготовленные ингредиенты в большую миску.

6. Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте, чтобы кусочки авокадо остались целыми.

7. Подавайте сразу после приготовления, чтобы овощи оставались максимально свежими и хрустящими.

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