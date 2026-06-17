Освежающий летний салат с авокадо и огурцом: добавьте легкую заправку
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В жаркие летние дни особенно хочется лёгких и свежих блюд, которые не требуют длительного приготовления. Салат с авокадо и огурцом станет отличным вариантом для обеда, ужина или быстрого перекуса. Сочетание хрустящих овощей, нежного авокадо и ароматной зелени делает это блюдо очень удачным для сезонного меню. Особый вкус салату придает простая заправка на основе оливкового масла и сока лайма.
Идея приготовления вкусного салата с авокадо и огурцом опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.
Ингредиенты:
- огурцы – 6 небольших шт.
- авокадо – 1 шт.
- зеленый лук – 4 стебля
- петрушка – небольшой пучок
- оливковое масло – 3 ст.л.
- горчица в зернах – 2 ч.л.
- сок лайма – 2 ст.л.
- пластинки сушеных томатов с базиликом – 2 ч.л.
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Огурцы хорошо вымойте и нарежьте тонкими кружочками.
2. Авокадо очистите от кожуры и косточки, после чего нарежьте небольшими кубиками.
3. Мелко нарежьте ножом зеленый лук и петрушку.
4. Для заправки смешайте в отдельной посуде оливковое масло, сок лайма, зернистую горчицу, соль и хлопья сушеных томатов с базиликом.
5. Переложите все подготовленные ингредиенты в большую миску.
6. Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте, чтобы кусочки авокадо остались целыми.
7. Подавайте сразу после приготовления, чтобы овощи оставались максимально свежими и хрустящими.
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