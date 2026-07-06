Освежающий салат из огурцов и авокадо: делимся простым рецептом
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Салаты можно готовить из любых овощей, а также зелени. Для яркого вкуса добавляйте ароматную зелень, например, укроп, петрушку, базилик.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из огурцов, с авокадо.
Ингредиенты:
- Огурцы 6 небольших
- Авокадо 1 шт.
- Зеленый лук 4 стебля
- Петрушка небольшой пучок
- Оливковое масло 3 ст. л.
- Горчица в зернах 2 ч. л.
- Сок лайма 2 ст. л.
- Хлопья сушеных томатов с базиликом 2 ч. л.
- Соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Огурцы нарезать тонкими кружочками. Авокадо нарезать кубиками. Зеленый лук и петрушку мелко нарезать.
2. Для заправки: смешать оливковое масло, сок лайма, соль и хлопья. Смешать все ингредиенты в большой миске, полить заправкой и аккуратно перемешать.
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