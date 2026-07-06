Салаты можно готовить из любых овощей, а также зелени. Для яркого вкуса добавляйте ароматную зелень, например, укроп, петрушку, базилик.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из огурцов, с авокадо.

Ингредиенты:

Огурцы 6 небольших

Авокадо 1 шт.

Зеленый лук 4 стебля

Петрушка небольшой пучок

Оливковое масло 3 ст. л.

Горчица в зернах 2 ч. л.

Сок лайма 2 ст. л.

Хлопья сушеных томатов с базиликом 2 ч. л.

Соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Огурцы нарезать тонкими кружочками. Авокадо нарезать кубиками. Зеленый лук и петрушку мелко нарезать.

2. Для заправки: смешать оливковое масло, сок лайма, соль и хлопья. Смешать все ингредиенты в большой миске, полить заправкой и аккуратно перемешать.

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