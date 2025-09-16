Овощное ассорти с шампиньонами на зиму: делимся рецептом закуски на любой случай
Заготовки на зиму всегда выручают, когда нужно быстро приготовить ужин или поставить на стол что-то вкусное для гостей. Особой популярностью пользуются овощные ассорти, ведь они сочетают разные вкусы и сохраняют пользу сезонных продуктов.
Такая закуска получается яркой, ароматной и подходит к любому блюду – от мяса до гарниров. А главное – процесс приготовления совсем несложный и не требует много времени.
Идея приготовления ассорти из грибов и овощей на зиму опубликована на странице фудблогера ptashka nadia.77 в Instagram.
Ингредиенты:
- шампиньоны – 500 г
- огурцы небольшого размера – 2 кг.
- сладкий перец – 1 кг
- лук – 500 г
- морковь – 150–200 г
- горький перец – 30 г
- по желанию – соцветия цветной капусты
Для маринада (на стакан 250 мл):
- вода – 5 стаканов
- уксус 9% – 2 стакана
- сахар – 3 стакана
Способ приготовления:
1. Все овощи и грибы нарезать и смешать в большой емкости.
2. Залить 2,5 литрами воды, добавить один стакан соли с горкой и оставить на 2–2,5 часа, периодически перемешивая.
3. После этого жидкость слить, а овощи с грибами разложить по стерилизованным банкам.
4. Приготовить маринад: в кастрюле смешать воду, уксус и сахар, довести до кипения.
5. По желанию в банки можно добавить веточку петрушки или укропа. Залить горячим маринадом.
6. Стерилизовать банки (1-литровые – 8-10 минут), закрутить крышками, перевернуть вверх дном и накрыть пледом до полного остывания.
