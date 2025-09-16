Заготовки на зиму всегда выручают, когда нужно быстро приготовить ужин или поставить на стол что-то вкусное для гостей. Особой популярностью пользуются овощные ассорти, ведь они сочетают разные вкусы и сохраняют пользу сезонных продуктов.

Такая закуска получается яркой, ароматной и подходит к любому блюду – от мяса до гарниров. А главное – процесс приготовления совсем несложный и не требует много времени.

Идея приготовления ассорти из грибов и овощей на зиму опубликована на странице фудблогера ptashka nadia.77 в Instagram.

Ингредиенты:

шампиньоны – 500 г

огурцы небольшого размера – 2 кг.

сладкий перец – 1 кг

лук – 500 г

морковь – 150–200 г

горький перец – 30 г

по желанию – соцветия цветной капусты

Для маринада (на стакан 250 мл):

вода – 5 стаканов

уксус 9% – 2 стакана

сахар – 3 стакана

Способ приготовления:

1. Все овощи и грибы нарезать и смешать в большой емкости.

2. Залить 2,5 литрами воды, добавить один стакан соли с горкой и оставить на 2–2,5 часа, периодически перемешивая.

3. После этого жидкость слить, а овощи с грибами разложить по стерилизованным банкам.

4. Приготовить маринад: в кастрюле смешать воду, уксус и сахар, довести до кипения.

5. По желанию в банки можно добавить веточку петрушки или укропа. Залить горячим маринадом.

6. Стерилизовать банки (1-литровые – 8-10 минут), закрутить крышками, перевернуть вверх дном и накрыть пледом до полного остывания.

