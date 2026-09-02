Овощной салат с тунцом на ужин: рецепт блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
330
Рецепт вкусного салата
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Лучшее блюдо для сытного и при этом быстрого ужина – салат. А приготовить его можно из любых овощей, добавляя рыбу, филе, сыр любой, анчоусы, сельдь, креветки, тунец, яйца.

Вкусный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из зелени, овощей и с тунцом. 

Ингредиенты:

  • 1/2 пачки салата
  • 1 небольшая картофелина (отварить и поджарить на капле масла)
  • 80 г тунца в собственном соку
  • 1 средний помидор
  • 1 вареное яйцо (или несколько перепелиных)
  • 50 г оливок или маслин
  • фиолетовый сладкий лук

Соус: 

  • масло 
  • горчица 
  • мед
  • сок лимона 

Способ приготовления: 

1. Картофель поджарьте, порежьте овощи, лук тонкими полукольцами, яйца пополам. Добавьте оливки, тунец. 

Ингредиенты для салата

2. Смешайте все для соуса, полейте салат и подавайте.

Готовый салат

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