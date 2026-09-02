Овощной салат с тунцом на ужин: рецепт блюда за 10 минут
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Лучшее блюдо для сытного и при этом быстрого ужина – салат. А приготовить его можно из любых овощей, добавляя рыбу, филе, сыр любой, анчоусы, сельдь, креветки, тунец, яйца.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из зелени, овощей и с тунцом.
Ингредиенты:
- 1/2 пачки салата
- 1 небольшая картофелина (отварить и поджарить на капле масла)
- 80 г тунца в собственном соку
- 1 средний помидор
- 1 вареное яйцо (или несколько перепелиных)
- 50 г оливок или маслин
- фиолетовый сладкий лук
Соус:
- масло
- горчица
- мед
- сок лимона
Способ приготовления:
1. Картофель поджарьте, порежьте овощи, лук тонкими полукольцами, яйца пополам. Добавьте оливки, тунец.
2. Смешайте все для соуса, полейте салат и подавайте.
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