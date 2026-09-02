Лучшее блюдо для сытного и при этом быстрого ужина – салат. А приготовить его можно из любых овощей, добавляя рыбу, филе, сыр любой, анчоусы, сельдь, креветки, тунец, яйца.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из зелени, овощей и с тунцом.

Ингредиенты:

1/2 пачки салата

1 небольшая картофелина (отварить и поджарить на капле масла)

80 г тунца в собственном соку

1 средний помидор

1 вареное яйцо (или несколько перепелиных)

50 г оливок или маслин

фиолетовый сладкий лук

Соус:

масло

горчица

мед

сок лимона

Способ приготовления:

1. Картофель поджарьте, порежьте овощи, лук тонкими полукольцами, яйца пополам. Добавьте оливки, тунец.

2. Смешайте все для соуса, полейте салат и подавайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: