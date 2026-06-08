Овсяноблин с творогом и ягодами на завтрак: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
387
Овсяноблин с творогом и ягодами на завтрак: как приготовить
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Если хочется разнообразить утреннее меню, стоит обратить внимание на простой овсяноблин со сливочным сыром и ягодами. Для его приготовления понадобится минимум времени, а результат приятно удивит нежной текстурой и насыщенным вкусом. Основой блюда является измельченная овсянка, которая после обжаривания превращается в мягкий и эластичный блинчик. Начинка из сливочного сыра и свежих ягод делает его особенно сочным и аппетитным.

Идея приготовления овсяного блина с начинкой на завтрак опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Овсяноблин с творогом и ягодами на завтрак: как приготовить

Ингредиенты для овсяноблина:

  • овсяные хлопья длительного приготовления – 90 г
  • яйцо – 1 штука
  • молоко – 60 мл
  • вода – 100 мл
  • сироп топинамбура или другой подсластитель – 1 ст.л.
  • сода – 1/2 чайной ложки

Для начинки:

  • сливочный сыр – 100 г
  • свежие ягоды или фрукты – 150 г

Способ приготовления:

Овсяноблин с творогом и ягодами на завтрак: как приготовить

1. Для начала высыпьте в чашу блендера овсяные хлопья. Добавьте яйцо, молоко, воду, подсластитель и соду.

2. Все ингредиенты измельчите до однородной консистенции. Тесто должно получиться гладким и без комочков.

Овсяноблин с творогом и ягодами на завтрак: как приготовить

3. Хорошо разогрейте сковородку. При необходимости слегка смажьте ее растительным маслом. Вылейте подготовленное тесто и равномерно распределите по поверхности.

4. Жарьте овсяноблин на среднем огне до золотистого цвета с одной стороны. Затем осторожно переверните и доведите до готовности с другой стороны.

Овсяноблин с творогом и ягодами на завтрак: как приготовить

5. Готовый блинчик переложите на тарелку и дайте ему немного остыть.

6. На одну половину выложите сливочный сыр, сверху добавьте свежие ягоды или кусочки любимых фруктов. После этого сложите блинчик пополам или сверните рулетом.

Овсяноблин с творогом и ягодами на завтрак: как приготовить

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