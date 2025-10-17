"Панский" дерун с белыми грибами: рецепт очень вкусного и сытного блюда

'Панский' дерун с белыми грибами: рецепт очень вкусного и сытного блюда

Картофельные деруны – очень сытное блюдо из картофеля, которое можно готовить с мясной начинкой, а также с грибным соусом, луком. Для того, чтобы деруны были не серыми, кулинары советуют добавлять тертый лук. 

''Панский'' дерун с белыми грибами: рецепт очень вкусного и сытного блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного панского деруна с белыми грибами и сметаной.

''Панский'' дерун с белыми грибами: рецепт очень вкусного и сытного блюда

Ингредиенты: 

  • 4 картофеля
  • 1 луковица
  • 1 яйцо
  • соль, перец

Соус:

  • 500 г белых грибов
  • 1 луковица
  • 70 мл сметаны
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Натрите картофель и лук, добавьте яйцо, специи и перемешайте.

''Панский'' дерун с белыми грибами: рецепт очень вкусного и сытного блюда

2. Сделайте грибной соус.

''Панский'' дерун с белыми грибами: рецепт очень вкусного и сытного блюда

3. Выложите картофельное тесто на сковороду, обжарьте с двух сторон. Подавайте с грибным соусом! 

''Панский'' дерун с белыми грибами: рецепт очень вкусного и сытного блюда

