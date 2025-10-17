Видео дня
"Панский" дерун с белыми грибами: рецепт очень вкусного и сытного блюда
Картофельные деруны – очень сытное блюдо из картофеля, которое можно готовить с мясной начинкой, а также с грибным соусом, луком. Для того, чтобы деруны были не серыми, кулинары советуют добавлять тертый лук.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного панского деруна с белыми грибами и сметаной.
Ингредиенты:
- 4 картофеля
- 1 луковица
- 1 яйцо
- соль, перец
Соус:
- 500 г белых грибов
- 1 луковица
- 70 мл сметаны
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Натрите картофель и лук, добавьте яйцо, специи и перемешайте.
2. Сделайте грибной соус.
3. Выложите картофельное тесто на сковороду, обжарьте с двух сторон. Подавайте с грибным соусом!
