Картофельные деруны – очень сытное блюдо из картофеля, которое можно готовить с мясной начинкой, а также с грибным соусом, луком. Для того, чтобы деруны были не серыми, кулинары советуют добавлять тертый лук.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного панского деруна с белыми грибами и сметаной.

Ингредиенты:

4 картофеля

1 луковица

1 яйцо

соль, перец

Соус:

500 г белых грибов

1 луковица

70 мл сметаны

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Натрите картофель и лук, добавьте яйцо, специи и перемешайте.

2. Сделайте грибной соус.

3. Выложите картофельное тесто на сковороду, обжарьте с двух сторон. Подавайте с грибным соусом!

