Все рецепты
"Панский" дерун с грибами и сыром: рецепт сытного и вкусного блюда
Деруны – одно из самых вкусных и сытных украинских блюд из картофеля. Для яркого вкуса можно добавлять грибы, сметану, сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных домашних дерунов с грибным соусом и сыром.
Ингредиенты:
На 4 большие деруна:
- картофель 6-7 шт.
- лук 2 шт.
- яйцо 1 шт.
- мука 3 ст. ложки
- соль, перец
Для грибной подливы:
- грибы шампиньоны 500 г
- лук репчатый 1 шт.
- сливки 50 г
- соль, перец
- твердый сыр
Способ приготовления:
1. Натрите картофель и лук, добавьте яйцо, муку, специи.
2. Пожарьте до золотистости.
3. Соус: грибы порежьте, пожарьте с луком, добавьте специи и сливки, тушите минут 5 под крышкой.
Подавайте деруны с соусом и сверху присыпьте сыром.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: