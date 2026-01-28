Деруны – одно из самых вкусных и сытных украинских блюд из картофеля. Для яркого вкуса можно добавлять грибы, сметану, сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных домашних дерунов с грибным соусом и сыром.

Ингредиенты:

На 4 большие деруна:

картофель 6-7 шт.

лук 2 шт.

яйцо 1 шт.

мука 3 ст. ложки

соль, перец

Для грибной подливы:

грибы шампиньоны 500 г

лук репчатый 1 шт.

сливки 50 г

соль, перец

твердый сыр

Способ приготовления:

1. Натрите картофель и лук, добавьте яйцо, муку, специи.

2. Пожарьте до золотистости.

3. Соус: грибы порежьте, пожарьте с луком, добавьте специи и сливки, тушите минут 5 под крышкой.

Подавайте деруны с соусом и сверху присыпьте сыром.

