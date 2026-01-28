"Панский" дерун с грибами и сыром: рецепт сытного и вкусного блюда

Деруны – одно из самых вкусных и сытных украинских блюд из картофеля. Для яркого вкуса можно добавлять грибы, сметану, сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных домашних дерунов с грибным соусом и сыром.

Ингредиенты:

На 4 большие деруна:

  • картофель 6-7 шт.
  • лук 2 шт.
  • яйцо 1 шт.
  • мука 3 ст. ложки
  • соль, перец

Для грибной подливы:

  • грибы шампиньоны 500 г
  • лук репчатый 1 шт.
  • сливки 50 г
  • соль, перец
  • твердый сыр

Способ приготовления:

1. Натрите картофель и лук, добавьте яйцо, муку, специи.

2. Пожарьте до золотистости.

3. Соус: грибы порежьте, пожарьте с луком, добавьте специи и сливки, тушите минут 5 под крышкой.

Подавайте деруны с соусом и сверху присыпьте сыром.

