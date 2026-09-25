Домашний паштет из куриной печени можно приготовить из доступных продуктов и подать на завтрак или в качестве закуски. Чтобы получить нежную консистенцию, печень смешивают с обжаренным луком и морковью, а затем измельчают в блендере до однородности. Молоко и сливочное масло придают паштету мягкость и кремообразную консистенцию. Готовую массу удобно разложить по небольшим баночкам и хранить в холодильнике.

Идея приготовления нежного печеночного паштета в баночках опубликована на странице anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

куриная печень – 500 г

лук – 3 шт.

морковь – 2 шт.

растительное масло – 20 г

сливочное масло – 60 г

молоко – 150 мл.

яйца – 3 шт.

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала нужно подготовить овощи. Лук очистите и нарежьте небольшими кусочками. Морковь натрите на крупной терке.

2. На сковороде разогрейте растительное масло и добавьте сливочное масло. Выложите лук с морковью и обжаривайте на среднем огне, периодически помешивая, пока овощи не станут мягкими. После этого дайте им немного остыть.

3. Куриную печень очистите от пленок и лишних прожилок.

4. Переложите её в чашу блендера. Добавьте остывшую овощную зажарку, яйца и молоко. Посолите и поперчите по вкусу.

5. Измельчите все ингредиенты в блендере до максимально однородной консистенции. Если хотите получить особенно гладкий паштет, готовую массу можно дополнительно протереть через сито.

6. Полученную смесь перелейте в небольшие чистые жаропрочные баночки или формы. Выпекайте паштет на водяной бане в духовке до полной готовности. Точное время будет зависеть от размера баночек, поэтому готовность нужно проверять по консистенции: масса должна полностью схватиться в центре.

7. Готовый паштет оставьте остывать, после чего закройте баночки и поставьте в холодильник. Подавать его можно с хлебом, тостами или свежими овощами.

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