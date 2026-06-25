Паста из кабачка: рецепт полезного и вкусного блюда для изысканного ужина
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Паста – идеальное блюдо для сытного и вкусного обеда и ужина. И готовить ее можно даже из кабачка. Для этого стоит его лишь нарезать слайсами или очень тонкими полосками. Особенность этого блюда еще и в том, что готовится всего 10 минут.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной пасты из кабачка, с куриным филе.
Ингредиенты:
- Кабачок 2 шт.
- Филе бедра 400 г
- Черри 5 шт.
- Чеснок 2 зуб.
- Сливки 100 г
- Сливочный сыр 1 ст.л.
- Пармезан 50 г
- Соль/перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачок нарезаем тонкими ломтиками. Курицу нарезаем кубиками и обжариваем на оливковом масле до золотистой корочки, солим и перчим по вкусу.
2. Добавляем кабачки, накрываем крышкой и тушим 10 минут. Добавляем помидоры, сливки, крем-сыр, чеснок, пармезан и доводим до загустения.
Подаем с зеленью и пармезаном!
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