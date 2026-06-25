Паста – идеальное блюдо для сытного и вкусного обеда и ужина. И готовить ее можно даже из кабачка. Для этого стоит его лишь нарезать слайсами или очень тонкими полосками. Особенность этого блюда еще и в том, что готовится всего 10 минут.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной пасты из кабачка, с куриным филе.

Ингредиенты:

Кабачок 2 шт.

Филе бедра 400 г

Черри 5 шт.

Чеснок 2 зуб.

Сливки 100 г

Сливочный сыр 1 ст.л.

Пармезан 50 г

Соль/перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачок нарезаем тонкими ломтиками. Курицу нарезаем кубиками и обжариваем на оливковом масле до золотистой корочки, солим и перчим по вкусу.

2. Добавляем кабачки, накрываем крышкой и тушим 10 минут. Добавляем помидоры, сливки, крем-сыр, чеснок, пармезан и доводим до загустения.

Подаем с зеленью и пармезаном!

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