Печень по-берлински с яблоками и луком: делимся лучшим рецептом вкусного и полезного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
39
Рецепт нежной печени
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Печень и яблоки – это не только полезно, но и очень вкусно. При этом яблоки придают печени мягкости и сочности.

Как вкусно приготовить печень

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, мягкой, жареной куриной печени с яблоками.

Ингредиенты: 

  • яблоки (зеленые твердые) 3 шт.
  • лук 2 шт.
  • мука 60-70 г
  • мускатный орех 1/4 ч.л.
  • специи: соль, перец по вкусу
  • куриная печень 500 г
  • коньяк 2 ст. л.
  • растительное масло 30 мл

Способ приготовления:

1. Нарезать яблоки кольцами, удалить сердцевину и обжарить на сковороде, разогретой с 10 мл растительного масла, с обеих сторон. Переложить на тарелку.

Яблоки для блюда

2. Затем на 10 мл масла обжарить на небольшом огне кольца лука. Переложить на тарелку.

Жареная печень

3. В миску с мукой добавить мускатный орех, специи, перемешать. Очищенную от пленок печень обвалять в муке и обжарить на сковороде на 10 мл масла до румяной корочки. Важно не пережарить. Печень должна оставаться розовой внутри. Добавить коньяк к печени и готовить еще 2 минуты. 

Печень с яблоками

4. Затем выложить все ингредиенты поочередно в сковороду, добавить по вкусу и желанию еще специи и несколько ложек воды и прогреть все вместе на небольшом огне под крышкой несколько минут.

Готовое блюдо

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