Печень по-берлински с яблоками и луком: делимся лучшим рецептом вкусного и полезного блюда

Печень и яблоки – это не только полезно, но и очень вкусно. При этом яблоки придают печени мягкости и сочности.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, мягкой, жареной куриной печени с яблоками.

Ингредиенты:

яблоки (зеленые твердые) 3 шт.

лук 2 шт.

мука 60-70 г

мускатный орех 1/4 ч.л.

специи: соль, перец по вкусу

куриная печень 500 г

коньяк 2 ст. л.

растительное масло 30 мл

Способ приготовления:

1. Нарезать яблоки кольцами, удалить сердцевину и обжарить на сковороде, разогретой с 10 мл растительного масла, с обеих сторон. Переложить на тарелку.

2. Затем на 10 мл масла обжарить на небольшом огне кольца лука. Переложить на тарелку.

3. В миску с мукой добавить мускатный орех, специи, перемешать. Очищенную от пленок печень обвалять в муке и обжарить на сковороде на 10 мл масла до румяной корочки. Важно не пережарить. Печень должна оставаться розовой внутри. Добавить коньяк к печени и готовить еще 2 минуты.

4. Затем выложить все ингредиенты поочередно в сковороду, добавить по вкусу и желанию еще специи и несколько ложек воды и прогреть все вместе на небольшом огне под крышкой несколько минут.

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