Печень по-берлински с яблоками и луком: делимся лучшим рецептом вкусного и полезного блюда
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Печень и яблоки – это не только полезно, но и очень вкусно. При этом яблоки придают печени мягкости и сочности.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, мягкой, жареной куриной печени с яблоками.
Ингредиенты:
- яблоки (зеленые твердые) 3 шт.
- лук 2 шт.
- мука 60-70 г
- мускатный орех 1/4 ч.л.
- специи: соль, перец по вкусу
- куриная печень 500 г
- коньяк 2 ст. л.
- растительное масло 30 мл
Способ приготовления:
1. Нарезать яблоки кольцами, удалить сердцевину и обжарить на сковороде, разогретой с 10 мл растительного масла, с обеих сторон. Переложить на тарелку.
2. Затем на 10 мл масла обжарить на небольшом огне кольца лука. Переложить на тарелку.
3. В миску с мукой добавить мускатный орех, специи, перемешать. Очищенную от пленок печень обвалять в муке и обжарить на сковороде на 10 мл масла до румяной корочки. Важно не пережарить. Печень должна оставаться розовой внутри. Добавить коньяк к печени и готовить еще 2 минуты.
4. Затем выложить все ингредиенты поочередно в сковороду, добавить по вкусу и желанию еще специи и несколько ложек воды и прогреть все вместе на небольшом огне под крышкой несколько минут.
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