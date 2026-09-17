Пельмени-лазанья с оригинальным соусом: делимся рецептом сытного блюда
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Пельмени – очень вкусное и сытное блюдо из теста и мясным фаршем. А еще их этого набора продуктов можно приготовить еще и ленивую пельмени-лазанью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного, ленивого блюда – пельмени-лазанья.
Ингредиенты:
- Фарш 500 г
- Зеленый лук 5 стеблей
- Соевый соус 70 г
- Холодная вода 50-70 г
- Специи: немного перца, немного кориандра, 3-4 зубчика чеснока и имбирь размером с половину фаланги большого пальца)
Для теста:
- Мука 260 г
- Кипяток 160 г
- Растительное масло 1 ст. л.
- Щепотка соли
Способ приготовления:
1. Для фарша-начинки: просто смешаем все вместе.
2. Для теста: в муку добавляем масло, соль и заливаем кипятком. Сначала перемешиваем ложкой, затем домешиваем руками. Раскатываем тесто как можно тоньше (чем тоньше, тем вкуснее) и вырезаем по форме, в которой будем готовить.
3. Далее в форму выкладываем фарш, затем накрываем тестом, снова фарш, тесто, фарш, тесто. Затем форму добавьте в кастрюлю (положите на дно полотенце), заливаем кипятком наполовину, накрываем и готовим на среднем огне 20-30 минут.
4. Для соуса: хлопья чили, пару зубчиков чеснока на терке и заливаю очень горячим маслом. Затем добавляю соевый соус и зеленый лук.
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