Пельмени-лазанья с оригинальным соусом: делимся рецептом сытного блюда

Пельмени – очень вкусное и сытное блюдо из теста и мясным фаршем. А еще их этого набора продуктов можно приготовить еще и ленивую пельмени-лазанью.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного, ленивого блюда – пельмени-лазанья.

Ингредиенты:

Фарш 500 г

Зеленый лук 5 стеблей

Соевый соус 70 г

Холодная вода 50-70 г

Специи: немного перца, немного кориандра, 3-4 зубчика чеснока и имбирь размером с половину фаланги большого пальца)

Для теста:

Мука 260 г

Кипяток 160 г

Растительное масло 1 ст. л.

Щепотка соли

Способ приготовления:

1. Для фарша-начинки: просто смешаем все вместе.

2. Для теста: в муку добавляем масло, соль и заливаем кипятком. Сначала перемешиваем ложкой, затем домешиваем руками. Раскатываем тесто как можно тоньше (чем тоньше, тем вкуснее) и вырезаем по форме, в которой будем готовить.

3. Далее в форму выкладываем фарш, затем накрываем тестом, снова фарш, тесто, фарш, тесто. Затем форму добавьте в кастрюлю (положите на дно полотенце), заливаем кипятком наполовину, накрываем и готовим на среднем огне 20-30 минут.

4. Для соуса: хлопья чили, пару зубчиков чеснока на терке и заливаю очень горячим маслом. Затем добавляю соевый соус и зеленый лук.

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