Пельмени-лазанья с оригинальным соусом: делимся рецептом сытного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
531
Рецепт вкусной лазаньи
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Пельмени – очень вкусное и сытное блюдо из теста и мясным фаршем. А еще их этого набора продуктов можно приготовить еще и ленивую пельмени-лазанью.

Вкусное блюдо из теста и фарша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного, ленивого блюда – пельмени-лазанья.

Ингредиенты: 

  • Фарш 500 г
  • Зеленый лук 5 стеблей
  • Соевый соус 70 г
  • Холодная вода 50-70 г
  • Специи: немного перца, немного кориандра, 3-4 зубчика чеснока и имбирь размером с половину фаланги большого пальца)

Для теста:

  • Мука 260 г
  • Кипяток 160 г
  • Растительное масло 1 ст. л.
  • Щепотка соли

Способ приготовления: 

1. Для фарша-начинки: просто смешаем все вместе.

Мясной фарш

2. Для теста: в муку добавляем масло, соль и заливаем кипятком. Сначала перемешиваем ложкой, затем домешиваем руками. Раскатываем тесто как можно тоньше (чем тоньше, тем вкуснее) и вырезаем по форме, в которой будем готовить. 

Тесто для блюда

3. Далее в форму выкладываем фарш, затем накрываем тестом, снова фарш, тесто, фарш, тесто. Затем форму добавьте в кастрюлю (положите на дно полотенце), заливаем кипятком наполовину, накрываем и готовим на среднем огне 20-30 минут.

Сколько готовить блюдо

4. Для соуса: хлопья чили, пару зубчиков чеснока на терке и заливаю очень горячим маслом. Затем добавляю соевый соус и зеленый лук. 

Готовое блюдо

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