Пикантная домашняя закуска из запечённого перца: рецепт на любой случай

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
336
Пикантная домашняя закуска из запечённого перца: рецепт на любой случай
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Запеченный сладкий перец легко превратить в яркую закуску, которая прекрасно дополнит любой стол. Достаточно приготовить ароматную заправку из масла, чеснока, зелени и лимонного сока, чтобы овощи приобрели насыщенный вкус. Такое блюдо можно подавать как самостоятельную закуску или вместе с поджаренным хлебом, мясом или картофелем. Готовится оно очень просто, а вкус становится ещё лучше после недолгого настаивания.

Идея приготовления закуски из перца опубликована на странице blahodyr в Instagram.

Пикантная домашняя закуска из запечённого перца: рецепт на любой случай

Ингредиенты:

  • сладкий перец – 3 больших шт.

Для заправки:

  • ароматическое масло – 50 мл.
  • чеснок – 3-4 зубчика
  • лимонный сок или яблочный уксус – 1 ст.л.
  • соль – по вкусу
  • сахар – ½ ч.л.
  • кинза или петрушка – по вкусу

Способ приготовления:

Пикантная домашняя закуска из запечённого перца: рецепт на любой случай

1. Тщательно вымойте сладкий перец и выложите его на противень.

2. Запекайте в духовке, разогретой до 200 градусов, примерно 25 минут, пока кожица местами не станет румяной.

3. Если вы используете аэрогриль, достаточно 10 минут при температуре 200 градусов.

Пикантная домашняя закуска из запечённого перца: рецепт на любой случай

4. Переложите острый перец в миску, накройте крышкой или пищевой пленкой и оставьте до остывания. Благодаря этому кожица легко снимется.

5. Очистите перец от кожицы, плодоножек и семян.

6. Нарежьте мякоть длинными полосками.

Пикантная домашняя закуска из запечённого перца: рецепт на любой случай

7. Для заправки смешайте ароматное масло, измельченный чеснок, лимонный сок или яблочный уксус, соль, сахар и мелко нарезанную зелень.

8. Полейте подготовленные полоски перца заправкой и аккуратно перемешайте.

Пикантная домашняя закуска из запечённого перца: рецепт на любой случай

9. Оставьте закуску как минимум на 15 минут, чтобы перец хорошо пропитался ароматами.

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