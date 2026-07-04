Запеченный сладкий перец легко превратить в яркую закуску, которая прекрасно дополнит любой стол. Достаточно приготовить ароматную заправку из масла, чеснока, зелени и лимонного сока, чтобы овощи приобрели насыщенный вкус. Такое блюдо можно подавать как самостоятельную закуску или вместе с поджаренным хлебом, мясом или картофелем. Готовится оно очень просто, а вкус становится ещё лучше после недолгого настаивания.

Идея приготовления закуски из перца опубликована на странице blahodyr в Instagram.

Ингредиенты:

сладкий перец – 3 больших шт.

Для заправки:

ароматическое масло – 50 мл.

чеснок – 3-4 зубчика

лимонный сок или яблочный уксус – 1 ст.л.

соль – по вкусу

сахар – ½ ч.л.

кинза или петрушка – по вкусу

Способ приготовления:

1. Тщательно вымойте сладкий перец и выложите его на противень.

2. Запекайте в духовке, разогретой до 200 градусов, примерно 25 минут, пока кожица местами не станет румяной.

3. Если вы используете аэрогриль, достаточно 10 минут при температуре 200 градусов.

4. Переложите острый перец в миску, накройте крышкой или пищевой пленкой и оставьте до остывания. Благодаря этому кожица легко снимется.

5. Очистите перец от кожицы, плодоножек и семян.

6. Нарежьте мякоть длинными полосками.

7. Для заправки смешайте ароматное масло, измельченный чеснок, лимонный сок или яблочный уксус, соль, сахар и мелко нарезанную зелень.

8. Полейте подготовленные полоски перца заправкой и аккуратно перемешайте.

9. Оставьте закуску как минимум на 15 минут, чтобы перец хорошо пропитался ароматами.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: