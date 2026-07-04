Пикантная домашняя закуска из запечённого перца: рецепт на любой случай
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Запеченный сладкий перец легко превратить в яркую закуску, которая прекрасно дополнит любой стол. Достаточно приготовить ароматную заправку из масла, чеснока, зелени и лимонного сока, чтобы овощи приобрели насыщенный вкус. Такое блюдо можно подавать как самостоятельную закуску или вместе с поджаренным хлебом, мясом или картофелем. Готовится оно очень просто, а вкус становится ещё лучше после недолгого настаивания.
Идея приготовления закуски из перца опубликована на странице blahodyr в Instagram.
Ингредиенты:
- сладкий перец – 3 больших шт.
Для заправки:
- ароматическое масло – 50 мл.
- чеснок – 3-4 зубчика
- лимонный сок или яблочный уксус – 1 ст.л.
- соль – по вкусу
- сахар – ½ ч.л.
- кинза или петрушка – по вкусу
Способ приготовления:
1. Тщательно вымойте сладкий перец и выложите его на противень.
2. Запекайте в духовке, разогретой до 200 градусов, примерно 25 минут, пока кожица местами не станет румяной.
3. Если вы используете аэрогриль, достаточно 10 минут при температуре 200 градусов.
4. Переложите острый перец в миску, накройте крышкой или пищевой пленкой и оставьте до остывания. Благодаря этому кожица легко снимется.
5. Очистите перец от кожицы, плодоножек и семян.
6. Нарежьте мякоть длинными полосками.
7. Для заправки смешайте ароматное масло, измельченный чеснок, лимонный сок или яблочный уксус, соль, сахар и мелко нарезанную зелень.
8. Полейте подготовленные полоски перца заправкой и аккуратно перемешайте.
9. Оставьте закуску как минимум на 15 минут, чтобы перец хорошо пропитался ароматами.
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