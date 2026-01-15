Капуста по-корейски – вкусная закуска на любой случай. Она сочная, пикантная и дополняет любое мясо или рыбу. К тому же, хорошо хранится в холодильнике.

Идея приготовления сочной капусты по-корейски опубликована на странице фудблогера bonitavkusnoo в Instagram.

Ингредиенты:

капуста белокочанная – 1 кг.

морковь – 200 г

чеснок – 5 зубчиков

масло – 3 ст.л.

уксус 9% – 4 ст.л.

соль – 2 ч.л.

сахар – 1,5 ст.л.

кориандр молотый – 2 ч.л.

перец черный молотый – 1 ч.л.

перец красный чили – по вкусу

куркума молотая – 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

1. Капусту нарезать квадратиками.

2. Морковь натереть на терке.

3. Примнуть овощи руками.

4. Смешать все, добавить специи: соль, сахар, кориандр, перец, куркуму и чеснок.

5. Заправить все уксусом и добавить горячее масло.

6. Перемешать, через час снова перемешать и оставить на 5 часов.

7. После этого можно подавать к столу.

