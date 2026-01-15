Все рецепты
Пикантная капуста по-корейски с морковью и чесноком: делимся рецептом вкусной закуски
Капуста по-корейски – вкусная закуска на любой случай. Она сочная, пикантная и дополняет любое мясо или рыбу. К тому же, хорошо хранится в холодильнике.
Идея приготовления сочной капусты по-корейски опубликована на странице фудблогера bonitavkusnoo в Instagram.
Ингредиенты:
- капуста белокочанная – 1 кг.
- морковь – 200 г
- чеснок – 5 зубчиков
- масло – 3 ст.л.
- уксус 9% – 4 ст.л.
- соль – 2 ч.л.
- сахар – 1,5 ст.л.
- кориандр молотый – 2 ч.л.
- перец черный молотый – 1 ч.л.
- перец красный чили – по вкусу
- куркума молотая – 1/2 ч.л.
Способ приготовления:
1. Капусту нарезать квадратиками.
2. Морковь натереть на терке.
3. Примнуть овощи руками.
4. Смешать все, добавить специи: соль, сахар, кориандр, перец, куркуму и чеснок.
5. Заправить все уксусом и добавить горячее масло.
6. Перемешать, через час снова перемешать и оставить на 5 часов.
7. После этого можно подавать к столу.
