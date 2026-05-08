Сельдь в кетчупе чили – простая домашняя закуска, которая получается очень ароматной и насыщенной на вкус. Благодаря пикантному маринаду рыба становится нежной, хорошо пропитывается специями и прекрасно сочетается с луком. Такой рецепт часто готовят заранее, ведь после ночи в холодильнике сельдь становится еще вкуснее. Подавать закуску можно к картофелю, черному хлебу или просто как дополнение к праздничному столу.

Идея прриготовления маринованной сельди в кетчупе опубликована на странице фудблогера u.katrusi в Instagram.

Ингредиенты:

сельдь свежемороженая – 2-3 шт.

лук – 2 шт.

кетчуп чили – 250 г

сахар – 3 ст. л.

соль – 1 ст. л.

масло – 100 мл.

уксус – 50 мл.

Способ приготовления:

1. Сельдь разморозьте, очистите от костей и нарежьте небольшими кусочками. Лук почистите и нарежьте тонкими кольцами или полукольцами.

2. В глубокую стеклянную или пластиковую емкость выкладывайте слоями сельдь и лук, чередуя ингредиенты между собой.

3. Для маринада смешайте кетчуп чили, сахар, соль, масло и уксус. Поставьте смесь на огонь и доведите до кипения, постоянно помешивая.

4. Готовый маринад полностью охладите. После этого залейте им сельдь с луком так, чтобы рыба была хорошо покрыта соусом.

5. Накройте емкость крышкой и поставьте в холодильник минимум на ночь.

6. За это время сельдь хорошо промаринуется и станет более насыщенной на вкус.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: