Куриные желудочки по-корейски – это простая и одновременно интересная закуска для тех, кто хочет разнообразить домашнее меню. Благодаря сочетанию имбиря, чеснока, острого перца и соевого соуса блюдо получается ароматным, пряным и очень аппетитным. Главный секрет рецепта – хорошо отварить желудочки до мягкости и дать готовой закуске настояться в холодильнике, чтобы все вкусы соединились между собой.

Идея приготовления пикантных куриных желудочков по-корейски опубликована на странице фудблогера valerikiry в Instagram.

Ингредиенты:

куриные желудочки – 1 кг.

имбирь свежий – 20-30 г

чеснок – 2-3 зубчика

острый свежий перец – по вкусу

петрушка свежая – небольшой пучок

стебли петрушки – по желанию

соль – 0,5 ч.л.

сахар – 0,5 ч.л.

соевый соус – 1-2 ст.л.

соус терияки – 1 ст.л. (по желанию)

растительное масло – 50 мл.

лимонный сок или яблочный уксус – 2 ст.л.

кунжут – 1 ст.л.

смесь перцев – 1 ч.л.

лавровый лист – 2-3 шт.

Способ приготовления:

1. Куриные желудочки тщательно промойте и очистите от лишних пленок. Выложите в кастрюлю, добавьте лавровый лист и небольшое количество соли. Залейте водой и варите примерно 45 минут или до полной мягкости.

2. Готовые желудочки остудите и нарежьте тонкими полосками. Переложите в глубокую миску.

3. Натрите на мелкой терке свежий имбирь, измельчите чеснок, мелко нарежьте острый перец и зелень. Добавьте все к желудочкам вместе с кунжутом.

4. Всыпьте сахар, смесь перцев, влейте соевый соус и по желанию добавьте соус терияки. Отдельно разогрейте растительное масло и горячим влейте его к специям и желудочкам. После этого добавьте лимонный сок или яблочный уксус.

5. Все ингредиенты хорошо перемешайте, накройте миску и поставьте в холодильник минимум на 1-2 часа.

6. После настаивания закуска станет более ароматной и насыщенной. Подавать куриные желудочки по-корейски можно как отдельное блюдо, дополнение к гарниру или оригинальную закуску для праздничного стола.

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