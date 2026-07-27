Из кабачков можно приготовить не только закуски и салаты, но еще и очень вкусный, домашний кетчуп. А для того, чтобы он имел приятный вкус с остротой, добавьте специи, например, паприку.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного кабачкового кетчупа, со специями и томатной пастой.

Ингредиенты:

1,5 кг кабачков

500 г лука

2 ст. л. соли

1 банку томатной пасты

200 мл уксуса

1 ст. л. паприки

1 ст. л. хмели-сунели

1 ст. л. молотого красного перца

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте мелким кубиком и лук, тушите.

2. После перебейте блендером кабачки, добавьте специи, уксус, томатную пасту и проварите.

Закрутить в стеклянные банки!

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