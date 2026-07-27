Пикантный кетчуп из кабачков: понадобится всего три ингредиента
1 минута
1,3 т.
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Из кабачков можно приготовить не только закуски и салаты, но еще и очень вкусный, домашний кетчуп. А для того, чтобы он имел приятный вкус с остротой, добавьте специи, например, паприку.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного кабачкового кетчупа, со специями и томатной пастой.
Ингредиенты:
- 1,5 кг кабачков
- 500 г лука
- 2 ст. л. соли
- 1 банку томатной пасты
- 200 мл уксуса
- 1 ст. л. паприки
- 1 ст. л. хмели-сунели
- 1 ст. л. молотого красного перца
Способ приготовления:
1. Кабачки нарежьте мелким кубиком и лук, тушите.
2. После перебейте блендером кабачки, добавьте специи, уксус, томатную пасту и проварите.
Закрутить в стеклянные банки!
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