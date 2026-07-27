Пикантный кетчуп из кабачков: понадобится всего три ингредиента

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,3 т.
Пикантный кетчуп из кабачков: понадобится всего три ингредиента
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Из кабачков можно приготовить не только закуски и салаты, но еще и очень вкусный, домашний кетчуп. А для того, чтобы он имел приятный вкус с остротой, добавьте специи, например, паприку.

Пикантный кетчуп из кабачков: понадобится всего три ингредиента

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного кабачкового кетчупа, со специями и томатной пастой.

Ингредиенты:

  • 1,5 кг кабачков
  • 500 г лука
  • 2 ст. л. соли
  • 1 банку томатной пасты
  • 200 мл уксуса
  • 1 ст. л. паприки 
  • 1 ст. л. хмели-сунели
  • 1 ст. л. молотого красного перца

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте мелким кубиком и лук, тушите.

Пикантный кетчуп из кабачков: понадобится всего три ингредиента

2. После перебейте блендером кабачки, добавьте специи, уксус, томатную пасту и проварите.

Пикантный кетчуп из кабачков: понадобится всего три ингредиента

Закрутить в стеклянные банки!

Пикантный кетчуп из кабачков: понадобится всего три ингредиента

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