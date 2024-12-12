Пикантный салат на новогодний стол: пригодится копченая курица, перец и сухарики
Если вам традиционные новогодние салаты надоели, почему бы не заменить их другими, более современными, вкус которых удивит своим разнообразием? В таком желании нет ничего удивительного, ведь вкусы людей меняются, отправляя в прошлое много рецептов блюд, когда-то считавшихся любимыми.
Фудблогер с ником anny cooking в Instagram рассказала интересный рецепт салата, который прекрасно подойдет к праздничному новогоднему столу. Идеальное сочетание копченой курятины, хрустящего перца и сухариков точно не оставит никого равнодушным.
Ингредиенты
- Куриная грудинка копченая – 300 гр
- Яйца отварные – 3 шт.
- Перец болгарский – ½ шт
- Сыр твердый – 100 гр
- Кукуруза консервированная – 100 гр
- Хлеб тостовый белый – 5-6 ломтиков
- Масло растительное – 30 мл
- Паприка
- Сухой чеснок
- Майонез
Способ приготовления
1.Хлеб нарезаем кубиком.
2. В глубокой емкости совмещаем масло, паприку и сухой чеснок.
3. Поливаем смесью хлеб, перемешиваем и выкладываем на противень.
4. Выпекаем в течение 10 минут при 180 градусах.
5. Куриную грудинку и болгарский перец нарезаем кубиком.
6. Яйца и сыр натираем на мелкой терке.
7. Кулинарное кольцо выкладываем на тарелку, где будет находиться салат. На дно выкладываем слой грудинки. Покрываем майонезом.
8. Следующий слой – яйца, которые также покрываем майонезом.
9. Далее – болгарский перец + кукуруза + майонез.
10. Последний слой – тертый сыр и майонез.
11. Отправляем в холодильник на 30 минут.
12. Выкладываем слой сухариков и снимаем кулинарное кольцо.
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