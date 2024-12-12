Если вам традиционные новогодние салаты надоели, почему бы не заменить их другими, более современными, вкус которых удивит своим разнообразием? В таком желании нет ничего удивительного, ведь вкусы людей меняются, отправляя в прошлое много рецептов блюд, когда-то считавшихся любимыми.

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Фудблогер с ником anny cooking в Instagram рассказала интересный рецепт салата, который прекрасно подойдет к праздничному новогоднему столу. Идеальное сочетание копченой курятины, хрустящего перца и сухариков точно не оставит никого равнодушным.

Ингредиенты

Куриная грудинка копченая – 300 гр

Яйца отварные – 3 шт.

Перец болгарский – ½ шт

Сыр твердый – 100 гр

Кукуруза консервированная – 100 гр

Хлеб тостовый белый – 5-6 ломтиков

Масло растительное – 30 мл

Паприка

Сухой чеснок

Майонез

Способ приготовления

1.Хлеб нарезаем кубиком.

2. В глубокой емкости совмещаем масло, паприку и сухой чеснок.

3. Поливаем смесью хлеб, перемешиваем и выкладываем на противень.

4. Выпекаем в течение 10 минут при 180 градусах.

5. Куриную грудинку и болгарский перец нарезаем кубиком.

6. Яйца и сыр натираем на мелкой терке.

7. Кулинарное кольцо выкладываем на тарелку, где будет находиться салат. На дно выкладываем слой грудинки. Покрываем майонезом.

8. Следующий слой – яйца, которые также покрываем майонезом.

9. Далее – болгарский перец + кукуруза + майонез.

10. Последний слой – тертый сыр и майонез.

11. Отправляем в холодильник на 30 минут.

12. Выкладываем слой сухариков и снимаем кулинарное кольцо.

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