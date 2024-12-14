Если у вас нет много времени на приготовление пищи – приготовьте салат. На весь процесс нужно затратить достаточно мало времени и усилий.

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Вот, например, фудблогер с ником tania sheremet в TikTok показала, как из простых ингредиентов приготовить вкусный и необычный салат. Кушанье получается достаточно питательным и, в случае необходимости, может заменить полноценный обед или ужин.

Ингредиенты

Сыр копченый "косичка" – 150 гр

Кукуруза консервированная – 200 гр

Яйца – 2-3 шт

Морковь по-корейски – 150 гр

Майонез – 50 гр

Способ приготовления

1. Сыр режем соломкой и разделяем на волокна. Переносим в глубокую емкость.

2. Добавляем кукурузу и перемешиваем.

3. Вареные яйца натираем на большой терке, добавляем морковь по-корейски и майонез.

4. Тщательно перемешиваем и подаем на стол.

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