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Пикантный салат с сыром-"косичкой" и корейской морковью: очень легко готовится
Если у вас нет много времени на приготовление пищи – приготовьте салат. На весь процесс нужно затратить достаточно мало времени и усилий.
Вот, например, фудблогер с ником tania sheremet в TikTok показала, как из простых ингредиентов приготовить вкусный и необычный салат. Кушанье получается достаточно питательным и, в случае необходимости, может заменить полноценный обед или ужин.
Ингредиенты
- Сыр копченый "косичка" – 150 гр
- Кукуруза консервированная – 200 гр
- Яйца – 2-3 шт
- Морковь по-корейски – 150 гр
- Майонез – 50 гр
Способ приготовления
1. Сыр режем соломкой и разделяем на волокна. Переносим в глубокую емкость.
2. Добавляем кукурузу и перемешиваем.
3. Вареные яйца натираем на большой терке, добавляем морковь по-корейски и майонез.
4. Тщательно перемешиваем и подаем на стол.
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