Пикантный салат с сыром-"косичкой" и корейской морковью: очень легко готовится

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Пикантный салат с сыром-'косичкой' и корейской морковью: очень легко готовится

Если у вас нет много времени на приготовление пищи – приготовьте салат. На весь процесс нужно затратить достаточно мало времени и усилий.

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Вот, например, фудблогер с ником tania sheremet в TikTok показала, как из простых ингредиентов приготовить вкусный и необычный салат. Кушанье получается достаточно питательным и, в случае необходимости, может заменить полноценный обед или ужин.

Пикантный салат с сыром-''косичкой'' и корейской морковью: очень легко готовится

Ингредиенты

  • Сыр копченый "косичка" – 150 гр
  • Кукуруза консервированная – 200 гр
  • Яйца – 2-3 шт
  • Морковь по-корейски – 150 гр
  • Майонез – 50 гр

Способ приготовления

1. Сыр режем соломкой и разделяем на волокна. Переносим в глубокую емкость.

Пикантный салат с сыром-''косичкой'' и корейской морковью: очень легко готовится

2. Добавляем кукурузу и перемешиваем.

Пикантный салат с сыром-''косичкой'' и корейской морковью: очень легко готовится

3. Вареные яйца натираем на большой терке, добавляем морковь по-корейски и майонез.

4. Тщательно перемешиваем и подаем на стол.

Пикантный салат с сыром-''косичкой'' и корейской морковью: очень легко готовится

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