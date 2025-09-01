Пикантный соус из ежевики на зиму: идеально к мясу, рыбе и сыру
Успейте в этот сезон приготовить пикантный соус из ежевики на зиму. Такая заготовка станет идеальным дополнением к любому мясу или рыбе. Также соус можно подавать вместе с сыром – это очень вкусно и изысканно.
Идея приготовления пикантного соуса из ежевики на зиму опубликована на странице фудблогера viktoria.panasiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- ежевика – 2 кг.
- соль – 40 г
- сахар – 240 г
- итальянские травы – 1 ч.л.
- хмели-сунели – 1 ч.л.
- сладкая паприка – 1 ч.л. (если любите можно копченую)
- чеснок – 50 г
- острый перец – 1 шт. (можно сухой)
- уксус – 20 мл.
- кукурузный крахмал – 2 ст.л. + 4 ст.л. воды
Способ приготовления:
1. Ягоды ежевики хорошо помыть.
2. Взбить блендером и перетереть через сито.
3. К пюре из ежевики добавить соль, сахар, специи, перец чили и уксус.
4. Варить на среднем огне, время от времени помешивая 20 минут.
5. Кукурузный крахмал соединить с водой и добавить к соусу, активно помешивая венчиком, чтобы не было комочков.
6. Варить соус, постоянно помешивая еще 5 минут.
7. Разлить в стерилизованные баночки, закрыть крышками, переворачиваем вверх дном.
8. Укутать и оставить до полного остывания.
