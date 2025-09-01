Успейте в этот сезон приготовить пикантный соус из ежевики на зиму. Такая заготовка станет идеальным дополнением к любому мясу или рыбе. Также соус можно подавать вместе с сыром – это очень вкусно и изысканно.

Идея приготовления пикантного соуса из ежевики на зиму опубликована на странице фудблогера viktoria.panasiuk в Instagram.

Ингредиенты:

ежевика – 2 кг.

соль – 40 г

сахар – 240 г

итальянские травы – 1 ч.л.

хмели-сунели – 1 ч.л.

сладкая паприка – 1 ч.л. (если любите можно копченую)

чеснок – 50 г

острый перец – 1 шт. (можно сухой)

уксус – 20 мл.

кукурузный крахмал – 2 ст.л. + 4 ст.л. воды

Способ приготовления:

1. Ягоды ежевики хорошо помыть.

2. Взбить блендером и перетереть через сито.

3. К пюре из ежевики добавить соль, сахар, специи, перец чили и уксус.

4. Варить на среднем огне, время от времени помешивая 20 минут.

5. Кукурузный крахмал соединить с водой и добавить к соусу, активно помешивая венчиком, чтобы не было комочков.

6. Варить соус, постоянно помешивая еще 5 минут.

7. Разлить в стерилизованные баночки, закрыть крышками, переворачиваем вверх дном.

8. Укутать и оставить до полного остывания.

