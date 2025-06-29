Пирог "12 ложек" к чаю: с простым рецептом справятся все
Пирог "12 ложек" – универсальная выпечка, которую точно удастся повторить всем. Все потому, что для идеального резальтата нужно просто придерживаться указанных пропорций и в правильной последовательности сочетать продукты.
Идея приготовления пирога "12 ложек" опубликована на странице фудблогера Юлии с ником yuliia.senych в Instagram. Используйте для десерта сезонные ягоды.
Ингредиенты (всего по 12 столовых ложек):
- мука – 180 г
- сахар – 180 г
- молоко – 180 мл.
- масло – 180 мл.
- яйца – 3 шт.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- ваниль – по желанию
- вишни – 150-200 г
Способ приготовления:
1. В миску разбить яйца.
2. Добавить сахар и взбить до легкой пены.
3. Влить молоко, масло, добавить ваниль и перемешать.
4. Муку просеять вместе с разрыхлителем и частями ввести в жидкую смесь.
5. Замешать однородное, жидковатое тесто.
6. Вишни, если замороженные, немного отжать от лишней влаги и осторожно добавить в тесто.
7. Форму смазать маслом, вылить тесто и поставить в аэрогриль на 180 градусов примерно на 30-35 минут.
8. Готовность проверить деревянной шпажкой. Если сухая – пирог готов.
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