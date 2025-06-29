Пирог "12 ложек" – универсальная выпечка, которую точно удастся повторить всем. Все потому, что для идеального резальтата нужно просто придерживаться указанных пропорций и в правильной последовательности сочетать продукты.

Идея приготовления пирога "12 ложек" опубликована на странице фудблогера Юлии с ником yuliia.senych в Instagram. Используйте для десерта сезонные ягоды.

Ингредиенты (всего по 12 столовых ложек):

мука – 180 г

сахар – 180 г

молоко – 180 мл.

масло – 180 мл.

яйца – 3 шт.

разрыхлитель – 1 ч.л.

ваниль – по желанию

вишни – 150-200 г

Способ приготовления:

1. В миску разбить яйца.

2. Добавить сахар и взбить до легкой пены.

3. Влить молоко, масло, добавить ваниль и перемешать.

4. Муку просеять вместе с разрыхлителем и частями ввести в жидкую смесь.

5. Замешать однородное, жидковатое тесто.

6. Вишни, если замороженные, немного отжать от лишней влаги и осторожно добавить в тесто.

7. Форму смазать маслом, вылить тесто и поставить в аэрогриль на 180 градусов примерно на 30-35 минут.

8. Готовность проверить деревянной шпажкой. Если сухая – пирог готов.

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