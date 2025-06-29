Пирог "12 ложек" к чаю: с простым рецептом справятся все

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,0 т.
Пирог '12 ложек' к чаю: с простым рецептом справятся все

Пирог "12 ложек" – универсальная выпечка, которую точно удастся повторить всем. Все потому, что для идеального резальтата нужно просто придерживаться указанных пропорций и в правильной последовательности сочетать продукты.

Идея приготовления пирога "12 ложек" опубликована на странице фудблогера Юлии с ником yuliia.senych в Instagram. Используйте для десерта сезонные ягоды.

Пирог ''12 ложек'' к чаю: с простым рецептом справятся все

Ингредиенты (всего по 12 столовых ложек):

  • мука – 180 г
  • сахар – 180 г
  • молоко – 180 мл.
  • масло – 180 мл.
  • яйца – 3 шт.
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • ваниль – по желанию
  • вишни – 150-200 г

Способ приготовления:

Пирог ''12 ложек'' к чаю: с простым рецептом справятся все

1. В миску разбить яйца.

2. Добавить сахар и взбить до легкой пены.

Пирог ''12 ложек'' к чаю: с простым рецептом справятся все

3. Влить молоко, масло, добавить ваниль и перемешать.

Пирог ''12 ложек'' к чаю: с простым рецептом справятся все

4. Муку просеять вместе с разрыхлителем и частями ввести в жидкую смесь.

Пирог ''12 ложек'' к чаю: с простым рецептом справятся все

5. Замешать однородное, жидковатое тесто.

6. Вишни, если замороженные, немного отжать от лишней влаги и осторожно добавить в тесто.

Пирог ''12 ложек'' к чаю: с простым рецептом справятся все

7. Форму смазать маслом, вылить тесто и поставить в аэрогриль на 180 градусов примерно на 30-35 минут.

8. Готовность проверить деревянной шпажкой. Если сухая – пирог готов.

Пирог ''12 ложек'' к чаю: с простым рецептом справятся все

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