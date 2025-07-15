Для того, чтобы быстро приготовить что-то на ужин, используйте лаваш. Из него можно сделать сытный пирог, для которого даже не придется включать духовку.

Идея приготовления быстрого пирога из лаваша на сковородке для ужина опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

круглый лаваш – 250 г (4 шт.)

сыр твердый – 150 г

помидоры – 150 г

яйца куриные – 4 шт.

ветчина из куриного филе – 50 г

Способ приготовления:

1. Сковородку смазать сливочным маслом.

2. Взбить 2 яйца.

3. Сверху выложить лаваш и слой салями.

4. Посыпать тертым сыром.

5. Накрыть еще одним листом лаваша.

6. Добавить измельченные помидоры, сыр и еще один лист лаваша.

7. Сверху выложить слой салями, посыпать сыром, накрываем лавашем.

8. Залить взбитыми яйцами.

9. Готовить под крышкой на медленном огне с обеих сторон.

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