Все рецепты
Пирог из лаваша на сковородке за 15 минут: можно очень быстро приготовить на ужин
Для того, чтобы быстро приготовить что-то на ужин, используйте лаваш. Из него можно сделать сытный пирог, для которого даже не придется включать духовку.
Идея приготовления быстрого пирога из лаваша на сковородке для ужина опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- круглый лаваш – 250 г (4 шт.)
- сыр твердый – 150 г
- помидоры – 150 г
- яйца куриные – 4 шт.
- ветчина из куриного филе – 50 г
Способ приготовления:
1. Сковородку смазать сливочным маслом.
2. Взбить 2 яйца.
3. Сверху выложить лаваш и слой салями.
4. Посыпать тертым сыром.
5. Накрыть еще одним листом лаваша.
6. Добавить измельченные помидоры, сыр и еще один лист лаваша.
7. Сверху выложить слой салями, посыпать сыром, накрываем лавашем.
8. Залить взбитыми яйцами.
9. Готовить под крышкой на медленном огне с обеих сторон.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: