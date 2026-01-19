Пирог из лаваша с куриным мясом и овощами за 15 минут: рецепт идеального блюда для всей семьи
Если вы хотите приготовить вкусный, сытный, но при этом легкий пирог с мясной начинкой, идеальной основой может как тесто, например, слоеное, так и просто лаваш.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного пирога из лаваша, с куриным мясом и сыром.
Ингредиенты:
- Лаваш круглый (средний) 7 шт.
- Сыр плавленый пластинами 7 шт.
Начинка:
- Куриное филе 2 шт.
- Масло 3-4 ст. л
- Соль, перец по вкусу
- Тимьян 1 ч. л.
- Хмели-сунели 1 ч.л.
- Сливки жирные 150 мл
- Твердый сыр 200 г
- Кукуруза замороженная и овощи 250 г
- Томатный соус для смазывания.
Способ приготовления:
1. Нарезать филе маленькими кубиками, перемешать с маслом и выложить на хорошо разогретую сковородку. Жарить 5 минут. Добавить замороженные овощи. Вы можете выбрать любые ваши любимые овощи. Жарить 3-4 минуты, так овощи дадут сочность и аромат. Добавить все специи, сливки и сыр. Довести до вкуса и до кипения.
2. Для формирования удобно использовать маленькую миску или чашку. На каждый лаваш выложи пластинку сыра и 2-3 ст. л. начинки. Завернуть, как на видео. Выложить на противень с пергаментом. Сверху смазать томатным соусом. Посыпать сыром. Запекать при 200°C до румяной корочки – примерно 10-15 минут.
