Пирог из лаваша с сырной начинкой: рецепт блюда для перекуса
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Лаваш – идеальная основа для приготовления пиццы, запеканок, а также закусок. Еще его можно есть вместо хлеба.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного пирога из лаваша, с сыром, специями и луком.
Ингредиенты:
- лаваш 3 шт.
- мясной фарш 300 г
- лук 1 шт.
- перец капия (красный сладкий) 1 шт.
- консервированная кукуруза 1 банка
- сливки 100 мл
- тертый сыр (в начинку) 1 горсть
- соль, черный перец, молотый острый перец по 1 ч. л.
Для верхнего слоя:
- тертый сыр
- свежая петрушка
Способ приготовления:
1. На сковороде обжарить фарш с луком и перцем. Добавить кукурузу и специи. В конце влить сливки и добавить сыр - прогреть до его расплавления.
2. Лаваш быстро смочить водой, разрезать пополам. Выложить начинку на край и свернуть треугольником или конвертом.
3. Выложить в форму, выстланную пергаментом, сверху посыпать сыром и петрушкой. Запекать при 220 °C (верх/низ + гриль) около 15 минут до появления золотистой корочки.
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