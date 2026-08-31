Пирог из лаваша с сырной начинкой: рецепт блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
414
Рецепт сытного пирога из лаваша
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Лаваш – идеальная основа для приготовления пиццы, запеканок, а также закусок. Еще его можно есть вместо хлеба.

Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного пирога из лаваша, с сыром, специями и луком. 

Ингредиенты:

  • лаваш 3 шт.
  • мясной фарш 300 г
  • лук 1 шт. 
  • перец капия (красный сладкий) 1 шт.
  • консервированная кукуруза 1 банка
  • сливки 100 мл
  • тертый сыр (в начинку) 1 горсть
  • соль, черный перец, молотый острый перец по 1 ч. л.

Для верхнего слоя:

  • тертый сыр
  • свежая петрушка

Способ приготовления: 

1. На сковороде обжарить фарш с луком и перцем. Добавить кукурузу и специи. В конце влить сливки и добавить сыр - прогреть до его расплавления.

Готовим начинку

2. Лаваш быстро смочить водой, разрезать пополам. Выложить начинку на край и свернуть треугольником или конвертом. 

Приготовление блюда

3. Выложить в форму, выстланную пергаментом, сверху посыпать сыром и петрушкой. Запекать при 220 °C (верх/низ + гриль) около 15 минут до появления золотистой корочки.

Готовый пирог

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