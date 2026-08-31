Пирог из лаваша с сырной начинкой: рецепт блюда для перекуса

Лаваш – идеальная основа для приготовления пиццы, запеканок, а также закусок. Еще его можно есть вместо хлеба.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного пирога из лаваша, с сыром, специями и луком.

Ингредиенты:

лаваш 3 шт.

мясной фарш 300 г

лук 1 шт.

перец капия (красный сладкий) 1 шт.

консервированная кукуруза 1 банка

сливки 100 мл

тертый сыр (в начинку) 1 горсть

соль, черный перец, молотый острый перец по 1 ч. л.

Для верхнего слоя:

тертый сыр

свежая петрушка

Способ приготовления:

1. На сковороде обжарить фарш с луком и перцем. Добавить кукурузу и специи. В конце влить сливки и добавить сыр - прогреть до его расплавления.

2. Лаваш быстро смочить водой, разрезать пополам. Выложить начинку на край и свернуть треугольником или конвертом.

3. Выложить в форму, выстланную пергаментом, сверху посыпать сыром и петрушкой. Запекать при 220 °C (верх/низ + гриль) около 15 минут до появления золотистой корочки.

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