Пирог к чаю, который готовится без миксера: ленивый рецепт
Когда хочется быстрой домашней выпечки без сложных процессов и большого количества посуды, выручит простой пирог к чаю без миксера. Для этого рецепта достаточно обычного венчика и нескольких базовых ингредиентов, которые часто есть дома. Пирог получается нежным, воздушным и хорошо подходит как теплым, так и охлажденным. Это удачный вариант для семейного чаепития или быстрого десерта на каждый день.
Идея приготовления воздушного домашнего пирога к чаю опубликована на странице фудблогера mamanata.food в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца – 5 шт.
- сгущенное молоко – 450 г
- мука – 200 г
- разрыхлитель – 12 г
- сливочное масло – 60 г
- ваниль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Яйца разбейте в глубокую миску и слегка перемешайте венчиком. Добавьте сгущенное молоко, ваниль и растопленное сливочное масло.
2. Отдельно смешайте муку с разрыхлителем, после чего постепенно всыпьте сухие ингредиенты к жидкой массе.
3. Хорошо перемешайте тесто венчиком, чтобы оно стало однородным и без комочков.
4. Форму для выпекания застелите пергаментом или слегка смажьте маслом. Вылейте готовое тесто в форму и равномерно распределите.
5. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте пирог примерно 35 минут до румяной корочки. Готовность проверьте деревянной шпажкой – она должна выходить сухой.
6. Готовый пирог немного охладите, нарежьте порционными кусочками и подавайте к чаю или кофе. По желанию сверху можно присыпать сахарной пудрой или добавить свежие ягоды.
