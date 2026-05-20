Когда хочется быстрой домашней выпечки без сложных процессов и большого количества посуды, выручит простой пирог к чаю без миксера. Для этого рецепта достаточно обычного венчика и нескольких базовых ингредиентов, которые часто есть дома. Пирог получается нежным, воздушным и хорошо подходит как теплым, так и охлажденным. Это удачный вариант для семейного чаепития или быстрого десерта на каждый день.

Идея приготовления воздушного домашнего пирога к чаю опубликована на странице фудблогера mamanata.food в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 5 шт.

сгущенное молоко – 450 г

мука – 200 г

разрыхлитель – 12 г

сливочное масло – 60 г

ваниль – по вкусу

Способ приготовления:

Скриншот поста на странице фудблогера mamanata.food в Instagram

1. Яйца разбейте в глубокую миску и слегка перемешайте венчиком. Добавьте сгущенное молоко, ваниль и растопленное сливочное масло.

2. Отдельно смешайте муку с разрыхлителем, после чего постепенно всыпьте сухие ингредиенты к жидкой массе.

3. Хорошо перемешайте тесто венчиком, чтобы оно стало однородным и без комочков.

4. Форму для выпекания застелите пергаментом или слегка смажьте маслом. Вылейте готовое тесто в форму и равномерно распределите.

5. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте пирог примерно 35 минут до румяной корочки. Готовность проверьте деревянной шпажкой – она должна выходить сухой.

6. Готовый пирог немного охладите, нарежьте порционными кусочками и подавайте к чаю или кофе. По желанию сверху можно присыпать сахарной пудрой или добавить свежие ягоды.

