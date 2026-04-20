Пицца минутка из теста на майонезе: делимся элементарным рецептом
Когда хочется домашней пиццы, но нет времени на классическое тесто, на помощь приходят быстрые рецепты. Пицца минутка на майонезном тесте – именно такой вариант: простая, доступная и очень вкусная. Она получается нежной, с мягкой основой и сочной начинкой. Идеальное решение для быстрого обеда или перекуса без лишних хлопот.
Идея приготовления элементарной пиццы опубликована на странице фудблогера gotuyemo v kayf в Instagram.
Ингредиенты:
- майонез – 5 ст.л.
- сметана – 5 ст.л.
- яйца – 2 шт.
- соль – щепотка
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- мука – 9 ст.л.
- колбаса – 150 г
- сыр твердый – 80-100 г
- помидоры черри – по вкусу
- оливки – по вкусу
Способ приготовления:
1. В миске соединить майонез, сметану, яйца и щепотку соли, перемешать до однородности.
2. Добавить разрыхлитель и муку, вымешать тесто без комочков.
3. Вылить тесто на противень, застеленный пергаментом, разровнять тонким слоем.
4. Подготовить начинку: нарезать колбасу, помидоры черри, при необходимости оливки.
5. Равномерно выложить начинку на тесто, сверху посыпать натертым сыром.
6. Выпекать в разогретой до 190°C духовке примерно 15-20 минут до румяной корочки.
