Пицца минутка из теста на майонезе: делимся элементарным рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
Когда хочется домашней пиццы, но нет времени на классическое тесто, на помощь приходят быстрые рецепты. Пицца минутка на майонезном тесте – именно такой вариант: простая, доступная и очень вкусная. Она получается нежной, с мягкой основой и сочной начинкой. Идеальное решение для быстрого обеда или перекуса без лишних хлопот.

Идея приготовления элементарной пиццы опубликована на странице фудблогера gotuyemo v kayf в Instagram.

Ингредиенты:

  • майонез – 5 ст.л.
  • сметана – 5 ст.л.
  • яйца – 2 шт.
  • соль – щепотка
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • мука – 9 ст.л.
  • колбаса – 150 г
  • сыр твердый – 80-100 г
  • помидоры черри – по вкусу
  • оливки – по вкусу

Способ приготовления:

1. В миске соединить майонез, сметану, яйца и щепотку соли, перемешать до однородности.

2. Добавить разрыхлитель и муку, вымешать тесто без комочков.

3. Вылить тесто на противень, застеленный пергаментом, разровнять тонким слоем.

4. Подготовить начинку: нарезать колбасу, помидоры черри, при необходимости оливки.

5. Равномерно выложить начинку на тесто, сверху посыпать натертым сыром.

6. Выпекать в разогретой до 190°C духовке примерно 15-20 минут до румяной корочки.

