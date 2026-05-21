Домашнюю пиццу можно приготовить даже тогда, когда совсем нет времени на тесто. Для этого рецепта не придется ничего вымешивать или долго ждать, пока основа подойдет. Пицца получается тонкой, нежной и очень вкусной, а начинку можно выбрать на свой вкус. Все готовится буквально за несколько минут, поэтому такой вариант отлично подходит для быстрого ужина или перекуса.

Идея приготовления ленивой пиццы на майонезе опубликована на странице фудблогера blahodyr в Instagram.

Ингредиенты для теста:

майонез – 5 ст.л.

сметана – 5 ст.л.

яйца – 2 шт.

разрыхлитель – 0,5 ч.л.

соль – 2 г

мука – 9 ст.л. без горки

Для начинки:

твердый сыр – по вкусу

ветчина, колбаса или курица – по желанию

помидоры – по желанию

грибы, оливки или кукуруза – по вкусу

соус для пиццы или кетчуп – по желанию

Способ приготовления:

1. Смешайте в глубокой миске майонез, сметану и яйца. Добавьте соль, разрыхлитель и муку.

2. Хорошо перемешайте массу до однородной консистенции без комочков.

3. Застелите противень или форму пергаментом. Вылейте тесто и равномерно распределите его ложкой.

4. По желанию смажьте основу тонким слоем соуса или кетчупа.

5. Сверху выложите любимую начинку: кусочки ветчины, колбасы, овощи или грибы. Щедро посыпьте все тертым сыром.

6. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте быструю пиццу примерно 15 минут, пока края не станут золотистыми, а сыр полностью не расплавится.

7. Подавайте пиццу горячей сразу после приготовления. Такое блюдо прекрасно подходит как самостоятельно, так и вместе со свежими овощами или легким соусом.

