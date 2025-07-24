В каждой кухне разделочная доска – один из самых нужных инструментов. Мы ежедневно используем такую вещь для нарезания овощей, фруктов, мяса, сыра или хлеба. Но не всегда задумываемся, из какого материала она должна быть, чтобы служить дольше и быть удобной и безопасной в использовании. Выбор лучшей кухонной доски часто сводится к двум вариантам – пластик или дерево.

Редакция FoodOboz расскажет, что следует знать, чтобы выбрать правильную доску для нарезки.

Деревянная или пластиковая доска

Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки. Деревянные доски считаются долговечными и удобными в использовании. Они не тупят ножи и приятны на ощупь. Несмотря на распространенное мнение, что дерево впитывает влагу и быстрее накапливает бактерии, натуральный материал обладает природными антимикробными свойствами. Они помогают уменьшить риск распространения бактерий при правильном уходе.

Пластиковые доски легче и проще в уходе. Их можно мыть в посудомоечной машине. Они не впитывают запахи и жидкости. Но со временем на поверхности появляются царапины, в которых накапливаются бактерии. Если такие повреждения уже заметные – лучше заменить доску.

Есть также стеклянные и каменные доски. Они долговечны, не впитывают влагу, но могут портить лезвия ножей. Стекло к тому же скользкое, поэтому может быть опасным в использовании.

Как ухаживать за разделочной доской

Какой бы материал вы ни выбрали, важно правильно ухаживать за доской. Мойте ее после каждого использования горячей водой с мылом или антимикробным средством. Не забывайте о краях и обратной стороне. Если вы работали с мясом или рыбой, мойте доску особенно тщательно.

Чтобы избежать перекрестного загрязнения, лучше иметь отдельные доски для разных продуктов: овощей, сырого мяса, рыбы, хлеба, сыра. Так вы уменьшите риск передачи бактерий.

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