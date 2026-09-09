По этому рецепту голубцы получаются очень вкусными: в чем секрет
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Голубцы не обязательно должны быть сложным блюдом, на приготовление которого нужно потратить полдня. Если правильно подготовить капустные листья и сделать удачную начинку, блюдо получается особенно нежным. Важную роль здесь играет и заправка со сметаной, которая придает блюду насыщенный вкус. Рассказываем, как приготовить домашние голубцы, которые хорошо держат форму и остаются сочными.
Идея приготовления сочных домашних голубцов опубликована на странице cook.with.yuliaa в Instagram.
Ингредиенты:
- свиной фарш – 700 г
- рис – 0,5 стакана
- лук – 2 шт.
- капуста – 1 кочан
- морковь – 1 шт.
- сметана – 2 ст.л.
- мука – 1 ст.л.
- вода – 200 мл
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
- молотый лавровый лист – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сначала приготовьте рис. Промойте его и отварите до полуготовности, после чего остудите. Лук натрите или очень мелко измельчите.
2. Добавьте его к свиному фаршу вместе с рисом, солью, черным перцем и молотым лавровым листом. Тщательно перемешайте начинку, чтобы специи и лук равномерно распределились.
3. Затем подготовьте капусту. Кочан нужно пропарить, чтобы листья стали мягкими и легко отделялись. С каждого листа срежьте толстую часть жесткой жилки. Это поможет сделать голубцы аккуратными и удобными для заворачивания.
4. На подготовленный капустный лист выложите порцию фарша и заверните его, формируя плотный голубец. Таким же образом приготовьте остальные голубцы.
5. Для обжарки мелко нарежьте лук, а морковь натрите на терке. Обжарьте овощи до мягкости, затем добавьте сметану и муку.
6. Влейте 200 мл воды, перемешайте и тушите всё вместе примерно 5 минут. При необходимости добавьте соль и специи.
7. Выкладывайте голубцы в кастрюлю слоями, каждый слой перекладывая овощной заправкой. Затем налейте воду так, чтобы она примерно доходила до уровня голубцов. Сверху можно накрыть их капустными листьями.
8. Накройте кастрюлю крышкой и тушите голубцы на небольшом огне примерно 1-1,5 часа. За это время капуста станет мягкой, а начинка хорошо прожарится и пропитается вкусом зажарки.
9. Готовые домашние голубцы лучше всего подавать горячими, полив их соусом, в котором они тушились.
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