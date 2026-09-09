По этому рецепту голубцы получаются очень вкусными: в чем секрет

Голубцы не обязательно должны быть сложным блюдом, на приготовление которого нужно потратить полдня. Если правильно подготовить капустные листья и сделать удачную начинку, блюдо получается особенно нежным. Важную роль здесь играет и заправка со сметаной, которая придает блюду насыщенный вкус. Рассказываем, как приготовить домашние голубцы, которые хорошо держат форму и остаются сочными.

Идея приготовления сочных домашних голубцов опубликована на странице cook.with.yuliaa в Instagram.

Ингредиенты:

свиной фарш – 700 г

рис – 0,5 стакана

лук – 2 шт.

капуста – 1 кочан

морковь – 1 шт.

сметана – 2 ст.л.

мука – 1 ст.л.

вода – 200 мл

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

молотый лавровый лист – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала приготовьте рис. Промойте его и отварите до полуготовности, после чего остудите. Лук натрите или очень мелко измельчите.

2. Добавьте его к свиному фаршу вместе с рисом, солью, черным перцем и молотым лавровым листом. Тщательно перемешайте начинку, чтобы специи и лук равномерно распределились.

3. Затем подготовьте капусту. Кочан нужно пропарить, чтобы листья стали мягкими и легко отделялись. С каждого листа срежьте толстую часть жесткой жилки. Это поможет сделать голубцы аккуратными и удобными для заворачивания.

4. На подготовленный капустный лист выложите порцию фарша и заверните его, формируя плотный голубец. Таким же образом приготовьте остальные голубцы.

5. Для обжарки мелко нарежьте лук, а морковь натрите на терке. Обжарьте овощи до мягкости, затем добавьте сметану и муку.

6. Влейте 200 мл воды, перемешайте и тушите всё вместе примерно 5 минут. При необходимости добавьте соль и специи.

7. Выкладывайте голубцы в кастрюлю слоями, каждый слой перекладывая овощной заправкой. Затем налейте воду так, чтобы она примерно доходила до уровня голубцов. Сверху можно накрыть их капустными листьями.

8. Накройте кастрюлю крышкой и тушите голубцы на небольшом огне примерно 1-1,5 часа. За это время капуста станет мягкой, а начинка хорошо прожарится и пропитается вкусом зажарки.

9. Готовые домашние голубцы лучше всего подавать горячими, полив их соусом, в котором они тушились.

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