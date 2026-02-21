Домашние блины – лучшая основа для вкусных закусок, а также налистников. Для того, чтобы блины не рвались, но были тонкими и вкусными, кулинары советуют обязательно соблюдать пропорции ингредиентов, которые указаны в рецептах.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно готовить тонкие и вкусные блины и рассказываем, почему блины рвутся.

Консистенция теста

Чаще всего блины рвутся из-за неправильно приготовленного теста, когда смесь имеет плохую консистенцию

Например, тесто слишком жидкое или льется комочками. В такой ситуации нужно добавить к смеси несколько ложек муки и взбить с помощью венчика.

Не добавлять яйца

Если не добавить в тесто яйца, тесто не получится удачным, а блины будут рваться.

Нельзя также добавлять в смесь слишком много яиц

Ведь тесто тогда будет жестким и неэластичным и блины также будут рваться.

Также важно брать для блинов только теплое молоко

Холодное молоко сделает тесто слишком жестким и жидким. Лучше всего использовать теплое молоко для приготовления теста.

