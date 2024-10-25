Продукты кладут в холодильник, чтобы они долго сохраняли свежесть. Но даже так еда часто портится. Ситуация может возникнуть из-за серьезных ошибок хранения.

Видео дня

Редакция FoodOboz расскажет об основных правилах хранения продуктов в холодильнике. Если придерживаться следующих рекомендаций, проблем не возникнет.

Не все нужно класть в холодильник

Не все продукты следует хранить в холодильнике. Некоторые фрукты и овощи, такие как помидоры, картофель, лук, чеснок, бананы, цитрусовые, персики и нектарины, портятся скорее из-за низкой температуры или теряют вкус и текстуру. Их лучше хранить при комнатной температуре. К примеру, в кухонном шкафу.

Не мойте продукты перед хранением

Мытье овощей и фруктов перед тем, как положить их в холодильник, создает избыток влаги, что способствует росту бактерий и ускоряет порчу. Лучше мыть продукты непосредственно перед употреблением.

Продукты нужно охлаждать вовремя

Молочные и мясные продукты должны быть охлаждены не позднее чем через два часа после покупки. Если оставить их при комнатной температуре (16-22°C) длительно, возрастает риск развития вредных бактерий. При высоких температурах (более 30°C) время охлаждения сокращается до одного часа. Во избежание контакта с другими продуктами следует хранить мясо на нижних полках холодильника.

Что лучше хранить на дверце холодильника

Температура на дверце холодильника нестабильная, поэтому скоропортящиеся продукты, такие как яйца, мясо и молоко, лучше хранить на полках или у задней стенки, где температура более постоянная.

Почему в холодильнике быстро портится зелень

Зелень часто портится из-за чрезмерной влаги в пакетах. Чтобы избежать этого, можно класть бумажное полотенце в пакет с зеленью, который будет впитывать лишнюю жидкость. Зеленые овощи с длинными стеблями, например спаржа и петрушка, лучше хранить вертикально в стакане с водой, накрыв стебли пленкой.

Беспорядок в холодильнике

Неправильная организация холодильника вызывает порчу продуктов. Для лучшей сохранности используйте контейнеры для разделения различных продуктов. Соблюдайте правила: продукты с меньшим сроком хранения храните на переднем плане, а новые на задних полках.

Не игнорируйте срок годности

Правильное понимание сроков хранения продуктов поможет избежать порчи. К примеру, зелень хранится от 3 до 5 дней, а картофель и морковь до двух недель.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: