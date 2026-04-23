Почему фаршированные перцы получаются сухими: делимся идеальным рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
201
Фаршированные перцы – одно из самых любимых домашних блюд, но не всегда они получаются такими сочными, как хотелось бы. Часто проблема кроется в мелочах, которые легко исправить. Достаточно изменить несколько шагов в приготовлении – и результат будет совсем другим. Есть простой способ сделать начинку нежной и сочной без лишних усилий. Этот рецепт поможет избежать типичных ошибок и получить действительно вкусное блюдо.

Идея приготовления сочного фаршированного перца опубликована на странице фудблогера vivien kab в Instagram.

Ингредиенты:

  • перец сладкий – 6-8 шт.
  • рис – 1 стакан
  • фарш – 300 г
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • зелень (укроп, петрушка) – по вкусу
  • томатный сок – 500-700 мл.
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу
  • специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Начните с подготовки риса. Его нужно отварить в подсоленной воде только до полуготовности – это один из ключевых моментов, который влияет на сочность начинки. Переваренный рис забирает влагу и делает блюдо сухим.

2. Далее приготовьте зажарку. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на терке и обжарьте их на сковородке до мягкости и легкой золотистости. Именно эта смесь придаст начинке сочности и более выразительного вкуса.

3. В большой миске соедините фарш, подготовленный рис, овощную зажарку и измельченную зелень. Посолите, поперчите и добавьте любимые специи.

4. Тщательно перемешайте до однородной массы.

5. Подготовленные перцы очистите от семян и плотно наполните начинкой.

6. Выложите их в кастрюлю или глубокую форму, залейте томатным соком так, чтобы он почти покрывал перцы.

7. Тушите блюдо на среднем огне примерно 40-50 минут до полной готовности. За это время перец станет мягким, а начинка – сочной и ароматной.

