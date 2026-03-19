Творожная паска кажется простой в приготовлении, но часто получается не такой, как хотелось бы. Она может не держать форму, быть слишком мягкой или вообще не застыть. Чаще всего причина в мелких ошибках во время приготовления. Если их избежать, десерт получится нежным и красивым. Делимся простыми советами и проверенным рецептом.

О том, как приготовить удачную творожную паску в шоколаде рассказала фудблогер anastasiia burmenko в Instagram.

Одна из самых распространенных причин – неправильное использование желатина или агар-агара. Если перегреть или неправильно подготовить, масса просто не застынет.

Шоколад нужно растапливать постепенно – частями. Растопите часть, добавьте остальной шоколад уже к растопленному. Тогда вылейте в форму, прокрутите и тогда делайте второй слой шоколада – так масса будет хорошо держаться и точно застынет.

Также важно обратить внимание на творог. Если он слишком влажный, пасха будет жидкой и не будет держать форму. Лучше выбирать густой и жирный творог.

Еще одна ошибка – спешка. Если не дать десерту достаточно времени для охлаждения, он будет распадаться во время нарезки.

Простой и проверенный рецепт творожной пасхи в шоколаде

Этот вариант сочетает нежную творожную массу, ягодный слой и шоколадную оболочку. Готовится не сложно, если следовать шагам.

Ингредиенты для шоколадной основы:

белый шоколад – 200 г

Для ягодного слоя:

малина или клубника – 150 г

сахар – 50 г

лимонный сок – 1 ч.л.

агар-агар – 4 г

Для творожной начинки:

желатин – 10 г

творог – 500 г

сахарная пудра – 150 г

сливочное масло – 50 г

сливки или молоко – 50 мл.

Способ приготовления:

1. Сначала сделайте шоколадную основу. Растопите шоколад, вылейте в форму и распределите по стенкам. Поставьте в холодильник, а затем нанесите еще один слой, чтобы корпус был крепче.

2. Далее приготовьте ягодный слой. Ягоды смешайте с сахаром, лимонным соком и агар-агаром, проварите несколько минут и дайте остыть.

3. Для творожной массы замочите желатин в сливках или молоке. Творог смешайте с сахарной пудрой и маслом, хорошо взбейте и добавьте желатин.

4. Затем соберите десерт: выложите часть творожной массы, добавьте ягодный слой и накройте оставшимся творогом.

5. Поставьте паску в холодильник на 2 часа, а затем еще на час в морозилку.

6. Перед подачей осторожно достаньте кулич из формы. Чтобы красиво нарезать, смочите нож в горячей воде.

7. В результате десерт получается нежным, хорошо держит форму и имеет приятное сочетание творожной начинки, ягод и шоколада.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: