Почему не застывает глазурь для пасок: топ-5 главных ошибок
Глазурь для пасок можно готовить из желатина и белков. Но, очень важно при приготовлении – придерживайте технологии приготовления.
Редакция FoodOboz делится перечнем из самых популярных ошибок при приготовлении глазури для пасок.
Глазурь не застывает из-за слишком жидкой консистенции
Если глазурь недостаточно взбить, и нанести на горячую выпечку – она потрескается.
Слишком мало сахарной пудры или воды
Если вы добавите слишком много воды или сахарной пудры, глазурь будет жидкой, и будут растекаться и трескаться.
Плохо взбитая глазурь
Белковая глазурь, если ее плохо взбить – будет растекаться.
Отсутствие кислоты
Лимонный сок или кислота необходимы для стабилизации белковой глазури.
Неправильная работа с желатином
Для желатиновой глазури важно не перегреть сироп и дать ему остыть до 70-80°C перед взбиванием.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: