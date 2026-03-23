Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Почему не застывает глазурь для пасок: топ-5 главных ошибок

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,0 т.
Глазурь для пасок можно готовить из желатина и белков. Но, очень важно при приготовлении – придерживайте технологии приготовления. 

Редакция FoodOboz делится перечнем из самых популярных ошибок при приготовлении глазури для пасок. 

Глазурь не застывает из-за слишком жидкой консистенции 

Если глазурь недостаточно взбить, и нанести на горячую выпечку – она потрескается.

Слишком мало сахарной пудры или воды 

Если вы добавите слишком много воды или сахарной пудры, глазурь будет жидкой, и будут растекаться и трескаться.

Плохо взбитая глазурь 

Белковая глазурь, если ее плохо взбить – будет растекаться.

Отсутствие кислоты

Лимонный сок или кислота необходимы для стабилизации белковой глазури.

Неправильная работа с желатином

Для желатиновой глазури важно не перегреть сироп и дать ему остыть до 70-80°C перед взбиванием.

