Глазурь для пасок можно готовить из желатина и белков. Но, очень важно при приготовлении – придерживайте технологии приготовления.

Редакция FoodOboz делится перечнем из самых популярных ошибок при приготовлении глазури для пасок.

Глазурь не застывает из-за слишком жидкой консистенции

Если глазурь недостаточно взбить, и нанести на горячую выпечку – она потрескается.

Слишком мало сахарной пудры или воды

Если вы добавите слишком много воды или сахарной пудры, глазурь будет жидкой, и будут растекаться и трескаться.

Плохо взбитая глазурь

Белковая глазурь, если ее плохо взбить – будет растекаться.

Отсутствие кислоты

Лимонный сок или кислота необходимы для стабилизации белковой глазури.

Неправильная работа с желатином

Для желатиновой глазури важно не перегреть сироп и дать ему остыть до 70-80°C перед взбиванием.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: