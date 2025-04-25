Почему нельзя хранить лук в холодильнике: ошибка, которую допускают все
Лук является обязательным ингредиентом для супов, салатов, гарниров и множество других блюд. Но далеко не все знают, как правильно его хранить. Часто хозяйки кладут лук в холодильник, надеясь, что так он дольше останется свежим. На самом деле это распространенное заблуждение, которое только усугубляет ситуацию.
Редакция FoodOboz расскажет, почему не следует хранить лук в холодильнике. Советы помогут вам избежать кулинарных неприятностей.
В холодной и влажной среде лук начинает быстро портиться: появляется плесень, овощ теряет свою текстуру и даже может начать прорастать. А все потому, что лук требует сухого и хорошо вентилируемого пространства, а не влажного холода.
Что происходит с луком в холодильнике
- Высокая влажность способствует развитию грибка и плесени.
- Низкая температура запускает процесс прорастания.
- Луковицы становятся мягкими и водянистыми.
Как хранить лук правильно
Лук лучше всего ложить в темное, сухое и прохладное место. Например, в кладовую, на кухонную полку, или в ящик, куда не попадает прямой свет.
Интересный лайфхак для хранения лука
Подвесьте лук в старых нейлоновых колготках. Просто положите одну луковицу, завяжите узел, далее еще одну и снова узел. Так воздух будет циркулировать, а влага не будет накапливаться.
Храните лук отдельно от картофеля – вместе они портятся быстрее. Также не стоит накрывать лук герметично, потому что воздух обязательно должен циркулировать.
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