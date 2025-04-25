Почему нельзя хранить лук в холодильнике: ошибка, которую допускают все

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
198
Почему нельзя хранить лук в холодильнике: ошибка, которую допускают все

Лук является обязательным ингредиентом для супов, салатов, гарниров и множество других блюд. Но далеко не все знают, как правильно его хранить. Часто хозяйки кладут лук в холодильник, надеясь, что так он дольше останется свежим. На самом деле это распространенное заблуждение, которое только усугубляет ситуацию.

Видео дня

Редакция FoodOboz расскажет, почему не следует хранить лук в холодильнике. Советы помогут вам избежать кулинарных неприятностей.

Почему нельзя хранить лук в холодильнике: ошибка, которую допускают все

В холодной и влажной среде лук начинает быстро портиться: появляется плесень, овощ теряет свою текстуру и даже может начать прорастать. А все потому, что лук требует сухого и хорошо вентилируемого пространства, а не влажного холода.

Что происходит с луком в холодильнике

Почему нельзя хранить лук в холодильнике: ошибка, которую допускают все
  • Высокая влажность способствует развитию грибка и плесени.
  • Низкая температура запускает процесс прорастания.
  • Луковицы становятся мягкими и водянистыми.

Как хранить лук правильно

Почему нельзя хранить лук в холодильнике: ошибка, которую допускают все

Лук лучше всего ложить в темное, сухое и прохладное место. Например, в кладовую, на кухонную полку, или в ящик, куда не попадает прямой свет.

Почему нельзя хранить лук в холодильнике: ошибка, которую допускают все

Интересный лайфхак для хранения лука

Подвесьте лук в старых нейлоновых колготках. Просто положите одну луковицу, завяжите узел, далее еще одну и снова узел. Так воздух будет циркулировать, а влага не будет накапливаться.

Храните лук отдельно от картофеля – вместе они портятся быстрее. Также не стоит накрывать лук герметично, потому что воздух обязательно должен циркулировать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты