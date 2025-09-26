Сельдь – очень вкусная и при этом – полезная и бюджетная рыба. Есть ее лучше всего с черным хлебом, луком, а также делать из нее закуски – форшмак, а также салаты – "Шуба". Еще сельдь можно самостоятельно солить в домашних условиях.

Диетолог Светлана Фус поделилась в Instagram полезной информацией о пользе сельди и как ее и с чем есть.

Что дает нам сельдь

Она содержит довольно много жира, однако это здоровые жирные кислоты, в основном омега-3.

"Сельдь является одним из лучших источников омега-3 жирных кислот. При суточной потребности от 1 до 1.5 г в сутки, в 100 г сельди содержится 2.4 г. Омега-3 жирные кислоты нужны для полноценного питания, потому что не вырабатываются в организме, как раз они важны для здоровья: DHA, тип омега-3 жирных кислот, ценный структурный компонент мозга и сетчатки глаза. Отсутствие достаточного количества DHA может вызвать проблемы со зрением. Большинство препаратов для беременных женщин содержат жирные кислоты DHA. Неудивительно, потому что исследования показали, что они могут влиять на интеллект ребенка, социальные навыки и снижать риск задержки развитии!", – рассказала диетолог.

Люди, которые регулярно употребляют омега-3 жирные кислоты, реже страдают от депрессии

"Улучшают состояние нашей кожи, поддерживают ее мягкой, влажной и эластичной, предупреждая преждевременное образование морщин. Кроме того, в сельди содержится йод. 100 г этой рыбы обеспечит практически половиной суточной дозы этого необходимого для работы щитовидной железы элемента. Важен для щитовидной железы и селен. В сельди его достаточно много - около 37 мкг, при минимальной суточной потребности – 50 мкг.", – уточнила диетолог.

"В этой рыбе присутствует все то, ради чего мы с вами ее и должны есть: минералы, витамины, аминокислоты, полезные жиры. Я очень люблю сельдь и употребляю ее регулярно. Мне очень нравится салат "Шуба". Не знаю, кто придумал, но получилось очень полезное сочетание овощей с белковым продуктом - питательная и вкусная еда в холодное время", – подытожила Фус.

