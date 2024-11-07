Почему рис в плове слипается и получается жестким: никогда его так не готовьте

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Почему рис в плове слипается и получается жестким: никогда его так не готовьте

Плов из риса – блюдо, о котором знают в каждой украинской семье. Но, несмотря на популярность, проблемы с приготовлением возникают довольно часто. Все потому, что крупа имеет особую текстуру, и для того, чтобы она получилась действительно вкусной, нужно знать несколько важных секретов.

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Редакция FoodOboz расскажет о том, как правильно готовить плов из риса. Если исправить ошибки, крупа не будет слипаться и получится очень нежной.

Не забывайте промыть рис

Почему рис в плове слипается и получается жестким: никогда его так не готовьте

Ключевой этап, который помогает избежать излишней липкости крупы. Вода удаляет лишний крахмал, благодаря чему рис во время приготовления становится рассыпчатым. Для этого поместите рис в миску, залейте водой, осторожно перемешайте, слейте воду и повторяйте процесс, пока вода не станет прозрачной.

Почему рис в плове слипается и получается жестким: никогда его так не готовьте

Не перемешивайте плов во время приготовления

Почему рис в плове слипается и получается жестким: никогда его так не готовьте

Во время приготовления плова рис не следует перемешивать. Слишком частое перемешивание может сделать блюдо похожим на кашу, что портит характерный вид и вкус плова. Просто оставьте рис вариться и дайте ему достаточно времени для приготовления, без лишних движений.

Почему рис в плове слипается и получается жестким: никогда его так не готовьте

Не торопитесь есть плов сразу после приготовления

После того, как плов приготовится, оставьте его под крышкой на несколько минут. Это позволит пару завершить процесс приготовления и поможет рису впитать остаточную влагу. Благодаря этому плов будет мягким, нежным и влажным, но не липким.

Почему рис в плове слипается и получается жестким: никогда его так не готовьте

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