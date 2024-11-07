Плов из риса – блюдо, о котором знают в каждой украинской семье. Но, несмотря на популярность, проблемы с приготовлением возникают довольно часто. Все потому, что крупа имеет особую текстуру, и для того, чтобы она получилась действительно вкусной, нужно знать несколько важных секретов.

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Редакция FoodOboz расскажет о том, как правильно готовить плов из риса. Если исправить ошибки, крупа не будет слипаться и получится очень нежной.

Не забывайте промыть рис

Ключевой этап, который помогает избежать излишней липкости крупы. Вода удаляет лишний крахмал, благодаря чему рис во время приготовления становится рассыпчатым. Для этого поместите рис в миску, залейте водой, осторожно перемешайте, слейте воду и повторяйте процесс, пока вода не станет прозрачной.

Не перемешивайте плов во время приготовления

Во время приготовления плова рис не следует перемешивать. Слишком частое перемешивание может сделать блюдо похожим на кашу, что портит характерный вид и вкус плова. Просто оставьте рис вариться и дайте ему достаточно времени для приготовления, без лишних движений.

Не торопитесь есть плов сразу после приготовления

После того, как плов приготовится, оставьте его под крышкой на несколько минут. Это позволит пару завершить процесс приготовления и поможет рису впитать остаточную влагу. Благодаря этому плов будет мягким, нежным и влажным, но не липким.

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