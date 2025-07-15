Подойдет даже вчерашнее пюре: как приготовить сытный картофельный пирог на обед

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
84
Подойдет даже вчерашнее пюре: как приготовить сытный картофельный пирог на обед

Если у вас есть просто отварной картофель или пюре – приготовьте из такого продукта сытный пирог на обед. Это будет значительно быстрее, чем сначала делать гарнир, а потом к нему какие-то котлеты или отбивные. К тому же, это очень бюджетно.

Идея приготовления сытного картофельного пирога для обеда опубликована на странице фудблогера Анастасии Романенко (aprilparadise reserv) в Instagram.

Подойдет даже вчерашнее пюре: как приготовить сытный картофельный пирог на обед

Ингредиенты для теста:

  • вареный картофель – 500 г
  • яйца – 2 шт.
  • мука – 150 г
  • оливковое масло – 1 ст.л.
  • соль

Ингредиенты для начинки:

  • шампиньоны – 300 г
  • курица – 500 г
  • лук – 1 шт.
  • специи

Ингредиенты для заливки:

  • йогурт – 300 г
  • яйца – 2 шт.
  • специи
  • твердый сыр – 50 г

Способ приготовления:

Подойдет даже вчерашнее пюре: как приготовить сытный картофельный пирог на обед

1. Замесить картофельное тесто, убрать в пленке на 15мин в холодильник.

Подойдет даже вчерашнее пюре: как приготовить сытный картофельный пирог на обед

2. В это время обжарить со специями мелко нарезанные лук, шампиньоны и курицу.

3. Смешать заливку.

Подойдет даже вчерашнее пюре: как приготовить сытный картофельный пирог на обед

4. В разъемной форме влажными руками сформировать из теста корзинку.

Подойдет даже вчерашнее пюре: как приготовить сытный картофельный пирог на обед

5. Наполнить начинкой, добавить заливку.

Подойдет даже вчерашнее пюре: как приготовить сытный картофельный пирог на обед

6. Поставить в духовку при температуре 180 градусов на 40 минут.

7. Посыпать тертым сыром и готовить еще 10-15 минут.

Подойдет даже вчерашнее пюре: как приготовить сытный картофельный пирог на обед

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты