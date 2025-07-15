Подойдет даже вчерашнее пюре: как приготовить сытный картофельный пирог на обед
Если у вас есть просто отварной картофель или пюре – приготовьте из такого продукта сытный пирог на обед. Это будет значительно быстрее, чем сначала делать гарнир, а потом к нему какие-то котлеты или отбивные. К тому же, это очень бюджетно.
Идея приготовления сытного картофельного пирога для обеда опубликована на странице фудблогера Анастасии Романенко (aprilparadise reserv) в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- вареный картофель – 500 г
- яйца – 2 шт.
- мука – 150 г
- оливковое масло – 1 ст.л.
- соль
Ингредиенты для начинки:
- шампиньоны – 300 г
- курица – 500 г
- лук – 1 шт.
- специи
Ингредиенты для заливки:
- йогурт – 300 г
- яйца – 2 шт.
- специи
- твердый сыр – 50 г
Способ приготовления:
1. Замесить картофельное тесто, убрать в пленке на 15мин в холодильник.
2. В это время обжарить со специями мелко нарезанные лук, шампиньоны и курицу.
3. Смешать заливку.
4. В разъемной форме влажными руками сформировать из теста корзинку.
5. Наполнить начинкой, добавить заливку.
6. Поставить в духовку при температуре 180 градусов на 40 минут.
7. Посыпать тертым сыром и готовить еще 10-15 минут.
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