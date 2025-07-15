Если у вас есть просто отварной картофель или пюре – приготовьте из такого продукта сытный пирог на обед. Это будет значительно быстрее, чем сначала делать гарнир, а потом к нему какие-то котлеты или отбивные. К тому же, это очень бюджетно.

Идея приготовления сытного картофельного пирога для обеда опубликована на странице фудблогера Анастасии Романенко (aprilparadise reserv) в Instagram.

Ингредиенты для теста:

вареный картофель – 500 г

яйца – 2 шт.

мука – 150 г

оливковое масло – 1 ст.л.

соль

Ингредиенты для начинки:

шампиньоны – 300 г

курица – 500 г

лук – 1 шт.

специи

Ингредиенты для заливки:

йогурт – 300 г

яйца – 2 шт.

специи

твердый сыр – 50 г

Способ приготовления:

1. Замесить картофельное тесто, убрать в пленке на 15мин в холодильник.

2. В это время обжарить со специями мелко нарезанные лук, шампиньоны и курицу.

3. Смешать заливку.

4. В разъемной форме влажными руками сформировать из теста корзинку.

5. Наполнить начинкой, добавить заливку.

6. Поставить в духовку при температуре 180 градусов на 40 минут.

7. Посыпать тертым сыром и готовить еще 10-15 минут.

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