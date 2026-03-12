Подойдет даже вчерашняя крупа: как приготовить вкусные гречаники на сковородке
Гречаники – вкусное и сытное блюдо. К тому же, бюджетное. Для изделий можно использовать даже вчерашнюю отваренную крупу. Есть такое блюдо можно даже в пост.
Идея приготовления вкусных домашних гречаников опубликована на странице фудблогера alin withkitchen в Instagram.
Ингредиенты:
- 300 г отварной гречки
- 2-3 отварные картофелины
- 200 г шампиньонов
- 3 ст.л. панировочных сухарей (в массу)
- 2-3 зубчика чеснока
- соль, черный перец – по вкусу
- мука для обвалки
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Шампиньоны мелко нарезать и поджарить на небольшом количестве масла до готовности.
2. Отваренный картофель натереть на терке или хорошо размять вилкой.
3. В миске смешать отваренную гречку, картофель и жареные грибы.
4. Добавить измельченный чеснок, соль, перец и 3 ст.л. панировочных сухарей.
5. Хорошо перемешать – масса должна хорошо держать форму.
6. Сформировать небольшие гречаники.
7. Каждый обвалять в муке.
8. Жарить на разогретом масле с обеих сторон до золотистой корочки.
