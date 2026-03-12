Гречаники – вкусное и сытное блюдо. К тому же, бюджетное. Для изделий можно использовать даже вчерашнюю отваренную крупу. Есть такое блюдо можно даже в пост.

Идея приготовления вкусных домашних гречаников опубликована на странице фудблогера alin withkitchen в Instagram.

Ингредиенты:

300 г отварной гречки

2-3 отварные картофелины

200 г шампиньонов

3 ст.л. панировочных сухарей (в массу)

2-3 зубчика чеснока

соль, черный перец – по вкусу

мука для обвалки

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Шампиньоны мелко нарезать и поджарить на небольшом количестве масла до готовности.

2. Отваренный картофель натереть на терке или хорошо размять вилкой.

3. В миске смешать отваренную гречку, картофель и жареные грибы.

4. Добавить измельченный чеснок, соль, перец и 3 ст.л. панировочных сухарей.

5. Хорошо перемешать – масса должна хорошо держать форму.

6. Сформировать небольшие гречаники.

7. Каждый обвалять в муке.

8. Жарить на разогретом масле с обеих сторон до золотистой корочки.

