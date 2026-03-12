Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Подойдет даже вчерашняя крупа: как приготовить вкусные гречаники на сковородке

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
306
Гречаники – вкусное и сытное блюдо. К тому же, бюджетное. Для изделий можно использовать даже вчерашнюю отваренную крупу. Есть такое блюдо можно даже в пост.

Идея приготовления вкусных домашних гречаников опубликована на странице фудблогера alin withkitchen в Instagram.

Ингредиенты:

  • 300 г отварной гречки
  • 2-3 отварные картофелины
  • 200 г шампиньонов
  • 3 ст.л. панировочных сухарей (в массу)
  • 2-3 зубчика чеснока
  • соль, черный перец – по вкусу
  • мука для обвалки
  • масло для жарки

Способ приготовления:

1. Шампиньоны мелко нарезать и поджарить на небольшом количестве масла до готовности.

2. Отваренный картофель натереть на терке или хорошо размять вилкой.

3. В миске смешать отваренную гречку, картофель и жареные грибы.

4. Добавить измельченный чеснок, соль, перец и 3 ст.л. панировочных сухарей.

5. Хорошо перемешать – масса должна хорошо держать форму.

6. Сформировать небольшие гречаники.

7. Каждый обвалять в муке.

8. Жарить на разогретом масле с обеих сторон до золотистой корочки.

