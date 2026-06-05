Полезная белковая намазка для завтрака: делимся легким рецептом
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Самая простая, полезная и вкусная закуска – намазка. Готовить ее можно из яиц, рыбных консерв, а также запеченной рыбы, сыра.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной намазки из тунца, вареных яиц и крем-сыра.
Ингредиенты:
- тунец в собственном соку
- вареные яйца
- крем-сыр
- лук
- специи
Способ приготовления:
1. Разомните тунец, яйца, добавьте крем-сыр, лук очень мелким кубиком, специи и перемешайте.
Подавайте с гренками.
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