Полезная белковая намазка для завтрака: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
153
Рецепт намазки
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Самая простая, полезная и вкусная закуска – намазка. Готовить ее можно из яиц, рыбных консерв, а также запеченной рыбы, сыра.

Полезная белковая намазка для завтрака: делимся легким рецептом

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной намазки из тунца, вареных яиц и крем-сыра. 

Ингредиенты:

  • тунец в собственном соку
  • вареные яйца
  • крем-сыр
  • лук
  • специи

Способ приготовления: 

1. Разомните тунец, яйца, добавьте крем-сыр, лук очень мелким кубиком, специи и перемешайте.

Полезная белковая намазка для завтрака: делимся легким рецептом

Подавайте с гренками.

Полезная белковая намазка для завтрака: делимся легким рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецепт
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты