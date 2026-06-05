Самая простая, полезная и вкусная закуска – намазка. Готовить ее можно из яиц, рыбных консерв, а также запеченной рыбы, сыра.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной намазки из тунца, вареных яиц и крем-сыра.

Ингредиенты:

тунец в собственном соку

вареные яйца

крем-сыр

лук

специи

Способ приготовления:

1. Разомните тунец, яйца, добавьте крем-сыр, лук очень мелким кубиком, специи и перемешайте.

Подавайте с гренками.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: