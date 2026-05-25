Полезная белковая намазка для завтрака: делимся лучшим рецептом блюда за 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
165
Рецепт намазки

Если вы не знаете, что вкусного и полезного приготовить для завтрака, идеальным вариантом будут яйца и блюда из них, а также творог, сыр любой. 

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной намазки из тунца, с вареными яйцами и сыром.

Ингредиенты:

  • тунец
  • вареные яйца
  • специи
  • крем-сыр твердый

Способ приготовления:

1. Отварите яйца, разомните, добавьте тунец, специи и крем-сыр, перемешайте.

2. Подавайте с гренками!

