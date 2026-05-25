Все рецепты
Полезная белковая намазка для завтрака: делимся лучшим рецептом блюда за 5 минут
Если вы не знаете, что вкусного и полезного приготовить для завтрака, идеальным вариантом будут яйца и блюда из них, а также творог, сыр любой.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной намазки из тунца, с вареными яйцами и сыром.
Ингредиенты:
- тунец
- вареные яйца
- специи
- крем-сыр твердый
Способ приготовления:
1. Отварите яйца, разомните, добавьте тунец, специи и крем-сыр, перемешайте.
2. Подавайте с гренками!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: