Если вы не знаете, что вкусного и полезного приготовить для завтрака, идеальным вариантом будут яйца и блюда из них, а также творог, сыр любой.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной намазки из тунца, с вареными яйцами и сыром.

Ингредиенты:

тунец

вареные яйца

специи

крем-сыр твердый

Способ приготовления:

1. Отварите яйца, разомните, добавьте тунец, специи и крем-сыр, перемешайте.

2. Подавайте с гренками!

