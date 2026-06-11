Полезная белковая намазка для завтрака: рецепт блюда за 5 минут, которое можно есть каждый день
1 минута
1,4 т.
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На завтрак лучше всего есть белковые продукты, например, яйца, тунец, филе. А также не забывайте добавлять клетчатку. Из таких продуктов можно приготовить намазки, яичницу, шакшуку.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной белковой намазки их куриного филе и яиц.
Ингредиенты:
- Куриное филе –1 шт. (около 200 г)
- Куриные яйца – 2 шт. (отварные)
- Крем-сыр
- Чеснок — 1-2 зуб.
- Свежая зелень (укроп, петрушка) — пучок
- Соль, черный молотый перец
Способ приготовления:
1. Филе отварите в подсоленной воде, остудите его и измельчите в блендере вместе с яйцами.
2. Добавьте крем-сыр, специи, мелко нарезанную зелень и перемешайте.
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