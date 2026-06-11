На завтрак лучше всего есть белковые продукты, например, яйца, тунец, филе. А также не забывайте добавлять клетчатку. Из таких продуктов можно приготовить намазки, яичницу, шакшуку.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной белковой намазки их куриного филе и яиц.

Ингредиенты:

Куриное филе –1 шт. (около 200 г)

Куриные яйца – 2 шт. (отварные)

Крем-сыр

Чеснок — 1-2 зуб.

Свежая зелень (укроп, петрушка) — пучок

Соль, черный молотый перец

Способ приготовления:

1. Филе отварите в подсоленной воде, остудите его и измельчите в блендере вместе с яйцами.

2. Добавьте крем-сыр, специи, мелко нарезанную зелень и перемешайте.

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