Полезная белковая намазка из тунца и вареных яиц: рецепт идеального блюда после тренировки
Тунец, яйца, крем-сыр, авокадо – идеальный набор продуктов для приготовления вкусных салатов, закусок, намазок. К тому же это отличное белковое блюдо для любого приема пищи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из тунца, с яйцами и луком.
Ингредиенты:
- тунец
- лук
- крем-сыр
- яйца
- специи
- горчица
Способ приготовления:
1. Сварите и разомните яйца с тунцом.
2. Добавьте горчицу, крем-сыр, специи и перемешайте.
Подавайте с гренками!
