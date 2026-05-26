Тунец, яйца, крем-сыр, авокадо – идеальный набор продуктов для приготовления вкусных салатов, закусок, намазок. К тому же это отличное белковое блюдо для любого приема пищи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из тунца, с яйцами и луком.

Ингредиенты:

тунец

лук

крем-сыр

яйца

специи

горчица

Способ приготовления:

1. Сварите и разомните яйца с тунцом.

2. Добавьте горчицу, крем-сыр, специи и перемешайте.

Подавайте с гренками!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: