Полезная белковая намазка из яиц и тунца для завтрака: делимся легким рецептом
Вареные яйца, тунец, крем-сыр или любой другой сыр – лучший набор продуктов для приготовления очень вкусного, а главное – белкового блюда для перекуса и завтрака. Из них можно делать намазки, салаты, хачапури без теста.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезной и вкусной намазки из вареных яиц, со свежими огурцами и крем-сыром.
Ингредиенты:
- 120 г тунца в собственном соку
- 3 сваренных вкрутую яйца
- 1 огурец
- 30-40 г крем-сыра
- соль
Способ приготовления:
1. Нарежьте мелко огурцы, яйца разомните.
2. Добавьте тунец, крем-сыр и соль, перемешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: