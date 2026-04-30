Вареные яйца, тунец, крем-сыр или любой другой сыр – лучший набор продуктов для приготовления очень вкусного, а главное – белкового блюда для перекуса и завтрака. Из них можно делать намазки, салаты, хачапури без теста.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезной и вкусной намазки из вареных яиц, со свежими огурцами и крем-сыром.

Ингредиенты:

120 г тунца в собственном соку

3 сваренных вкрутую яйца

1 огурец

30-40 г крем-сыра

соль

Способ приготовления:

1. Нарежьте мелко огурцы, яйца разомните.

2. Добавьте тунец, крем-сыр и соль, перемешайте.

