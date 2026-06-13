Полезная белковая намазка на каждый день: идеальное блюдо после тренировки
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Лучшее блюдо после тренировки – любое белковое блюдо, это могут быть яйца и блюда из низ, рыба, филе. Готовить из них можно простую, но вкусную намазку, а также салаты, яичницу, омлет.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной белковой намазки из консервированного тунца и яиц.
Ингредиенты:
- тунец
- яйца
- крем-сыр
- лук
- огурцы
Способ приготовления:
1. Разомните яйца, тунец, добавьте лук, огурцы и крем-сыр, перемешайте.
Подавайте с гренками или хлебцами!
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