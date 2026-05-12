Полезная белковая намазка за 5 минут: понадобится минимум продуктов
Намазки можно готовить практически из любых продуктов. Вкусно будет – из яиц, тунца, филе, вареных яиц.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и легкой намазки из тунца, с вареными яйцами.
Ингредиенты:
- тунец
- вареные яйца
- крем-сыр
- свежий огурец
- специи
Способ приготовления:
1. Разомните тунец, добавьте сыр, порезанный мелко огурец, тертое яйцо, специи и перемешайте.
Подавайте с гренками!
