Полезная белковая намазка за 5 минут: понадобится минимум продуктов

Ирина Мельниченко
Кулинария
Рецепт намазки

Намазки можно готовить практически из любых продуктов. Вкусно будет – из яиц, тунца, филе, вареных яиц.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и легкой намазки из тунца, с вареными яйцами. 

Ингредиенты:

  • тунец
  • вареные яйца
  • крем-сыр
  • свежий огурец
  • специи

Способ приготовления: 

1. Разомните тунец, добавьте сыр, порезанный мелко огурец, тертое яйцо, специи и перемешайте.

Подавайте с гренками! 

