Завтрак – обязательный прием пищи. И специалисты советуют есть на завтрак белковую еду и обязательно овощи и зелень – клетчатку. Готовить можно – омлеты, яичницу, шакшуку, а также намазки из яиц, филе, тунца.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной, полезной и простой в приготовлении белковой намазки.

Ингредиенты:

вареные яйца

крем-сыр

тунец

специи

зеленый лук

Способ приготовления:

1. Разомните яйца и тунец, добавьте крем-сыр, зеленый лук.

2. Добавьте специи и перемешайте.

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