Полезная белковая намазка за 5 минут: рецепт идеального блюда для завтрака и после тренировки
1 минута
2,2 т.
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Завтрак – обязательный прием пищи. И специалисты советуют есть на завтрак белковую еду и обязательно овощи и зелень – клетчатку. Готовить можно – омлеты, яичницу, шакшуку, а также намазки из яиц, филе, тунца.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной, полезной и простой в приготовлении белковой намазки.
Ингредиенты:
- вареные яйца
- крем-сыр
- тунец
- специи
- зеленый лук
Способ приготовления:
1. Разомните яйца и тунец, добавьте крем-сыр, зеленый лук.
2. Добавьте специи и перемешайте.
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