Полезная белковая намазка за 5 минут: рецепт идеального блюда для завтрака и после тренировки

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,2 т.
Полезная белковая намазка за 5 минут: рецепт идеального блюда для завтрака и после тренировки
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Завтрак – обязательный прием пищи. И специалисты советуют есть на завтрак белковую еду и обязательно овощи и зелень – клетчатку. Готовить можно – омлеты, яичницу, шакшуку, а также намазки из яиц, филе, тунца.

Полезная белковая намазка за 5 минут: рецепт идеального блюда для завтрака и после тренировки

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной, полезной и простой в приготовлении белковой намазки.

Ингредиенты:

  • вареные яйца
  • крем-сыр
  • тунец
  • специи
  • зеленый лук

Способ приготовления: 

1. Разомните яйца и тунец, добавьте крем-сыр, зеленый лук.

Полезная белковая намазка за 5 минут: рецепт идеального блюда для завтрака и после тренировки

2. Добавьте специи и перемешайте.

Полезная белковая намазка за 5 минут: рецепт идеального блюда для завтрака и после тренировки

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