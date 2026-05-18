Яйца – идеальный белковый продукт для приготовления вкусных, полезных блюд для завтрака, перекуса, ужина. Готовить из яиц можно вкусные салаты, закуски, намазки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, белковых рулетов из яиц, с сыром, и овощами.

Ингредиенты:

Яйца куриные 2 шт.

Рыба красная (слабосоленая) 50-70 г

Огурец свежий 1 шт.

Сыр сливочный (крем-сыр) 2 ст. л.

Масло (для жарки) 1 ч. л.

Соль щепотка

Способ приготовления:

1. Яйца взбиваем с солью венчиком. Жарим тонкий яичный блинчик на капле масла с обеих сторон. Даем слегка остыть.

2. Смазываем блинчик сливочным сыром по всей поверхности. Огурец и рыбу нарезаем тонкими слайсами. Выкладываем на сыр. Плотно заворачиваем в рулет и нарезаем на порционные кусочки.

