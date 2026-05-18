Полезная белковая закуска для перекуса: делимся легким рецептом
Яйца – идеальный белковый продукт для приготовления вкусных, полезных блюд для завтрака, перекуса, ужина. Готовить из яиц можно вкусные салаты, закуски, намазки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, белковых рулетов из яиц, с сыром, и овощами.
Ингредиенты:
- Яйца куриные 2 шт.
- Рыба красная (слабосоленая) 50-70 г
- Огурец свежий 1 шт.
- Сыр сливочный (крем-сыр) 2 ст. л.
- Масло (для жарки) 1 ч. л.
- Соль щепотка
Способ приготовления:
1. Яйца взбиваем с солью венчиком. Жарим тонкий яичный блинчик на капле масла с обеих сторон. Даем слегка остыть.
2. Смазываем блинчик сливочным сыром по всей поверхности. Огурец и рыбу нарезаем тонкими слайсами. Выкладываем на сыр. Плотно заворачиваем в рулет и нарезаем на порционные кусочки.
