Полезная и очень вкусная намазка из тунца и яиц: рецепт закуски за 2 минуты
Тунец и вареные яйца – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусной и полезной намазки. Для нежного вкуса можно добавить крем-сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень быстрой и вкусной намазки из тунца, яиц и крем-сыра.
Ингредиенты:
- сухая вермишель 2 уп.
- тунец 1 б.
- лук 1 шт.
- яйца отварные 2 шт.
- соль, перец
- майонез или крем-сыр
Способ приготовления:
1. Сначала измельчаем вермишель и заливаем кипятком, накрываем и оставляем полностью остыть.
2. Добавляем нарезанный мелко лук, тунец, натираем яйца, майонез, специи и перемешиваем.
