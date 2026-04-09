Полезная и очень вкусная намазка из тунца и яиц: рецепт закуски за 2 минуты

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,3 т.
Тунец и вареные яйца – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусной и полезной намазки. Для нежного вкуса можно добавить крем-сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень быстрой и вкусной намазки из тунца, яиц и крем-сыра.

Ингредиенты: 

  • сухая вермишель 2 уп.
  • тунец 1 б.
  • лук 1 шт.
  • яйца отварные 2 шт.
  • соль, перец
  • майонез или крем-сыр

Способ приготовления: 

1. Сначала измельчаем вермишель и заливаем кипятком, накрываем и оставляем полностью остыть.

2. Добавляем нарезанный мелко лук, тунец, натираем яйца, майонез, специи и перемешиваем.

